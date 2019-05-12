Зинченко второй год подряд становится чемпионом Англии

Лишь в последнем, 38-м туре определился чемпион Английской Премьер-Лиги.
Благодаря крупной победе в Брайтоне над одноименной командой (4:1) "Манчестер Сити" защитил титул чемпиона Англии. Весь матч в составе гостей отыграл Александр Зинченко.
Единственный преследователь "горожан" – "Ливерпуль" также выиграл свой поединок – на "Энфилде" был обыгран "Вулверхэмптон" 2:0.
В итоге, "красные" отстали от МС лишь на одно очко.
В свою очередь, "МанСити" в шестой раз в своей истории стал сильнейшей командой Англии.
Добавим, что Зинченко завоевал свой второй титул чемпиона АПЛ.
Напомним, до этого завоевать титул удавалось Олегу Лужному в 2002 году, выступая за лондонский "Арсенал".
Отметим, что Андрей Шевченко провел один матч в сезоне-2009/10, когда "Челси" завоевал чемпионство. Однако, этого оказалось недостаточно - по регламенту, чтобы получить медаль, необходимо провести как минимум 5 матчей.