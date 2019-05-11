Майк Тайсон обозвал Ломаченко "танцором балета"

Легендарный экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон назвал украинского чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA Василия Ломаченко танцором балета и надеется увидеть его бой с Джервонтой Дэвиса через два года.

"Ломаченко на ринге - это танцор балета. Есть один парень из Балтимора, по имени Джервонта Дэвис. Сейчас он еще не готов к бою с Ломаченко, но я бы хотел, чтобы их бой состоялся через два года", - цитирует 52-летнего Тайсона isport.ua, ссылаясь на BoxingNews24.

Напомним, что следующий бой Ломаченко состоится против британца Люка Кэмпбелла за вакантный титул чемпиона по версии WBC.

Командами рассматривается вариант организации боя в Великобритании.