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Альварес заработал 35 млн долл. и добавил третий чемпионский пояс в среднем весе

Сауль Альварес победил Даниэля Джейкобса.

Альварес заработал 35 млн долл. и добавил третий чемпионский пояс в среднем весе
Сауль Альварес
Фото: EPA|UPG

В Лас-Вегасе прошел бой месяца между обладателем титула чемпиона мира по версиям WBA и WBC в среднем весе, мексиканцем Саулем Альваресом и чемпионом мира по версии IBF, американцем Даниэлем Джейкобсом.

В итоге бой продлился все 12 раундов и закончился единогласным решением судей победой мексиканского боксера – один из судей выставил в пользу Сауля счет 116-112, двое других увидели более равный поединок – дважды 115-113 в пользу Альвареса, который объединил титулы в среднем весе.

И теперь до звания абсолютного чемпиона мексиканцу остается добыть еще один чемпионский титул – WBO.

Стоит добавить, что по данным ESPN гонорар Сауля Альвареса за чемпионский бой составил 35 млн долл., Дэниэла Джейкобса - 2,5 млн и бонусом 10 млн от стримингового сервиса DAZN.

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