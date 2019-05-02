Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
ГлавнаяСпорт

Чемпионский пояс WBA официально перешел от Усика к россиянину

Денис Лебедев считался "чемпионом в отпуске".

Чемпионский пояс WBA официально перешел от Усика к россиянину
Фото: Спорт-Экспресс

В конце марта абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик объявил о том, что отказывается от титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и не будет защищать его в бою против россиянина Дениса Лебедева, поскольку поднимается в хэвивейт.

Официально пояс был передан Лебедеву без боя, который по версии WBA считался "чемпионом в отпуске" и был обязательным претендентом на бой с Александром.

В рейтинге россиянин восстановлен в статусе полноценного чемпиона организации в первом тяжелом весе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также