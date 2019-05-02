Чемпионский пояс WBA официально перешел от Усика к россиянину

В конце марта абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик объявил о том, что отказывается от титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и не будет защищать его в бою против россиянина Дениса Лебедева, поскольку поднимается в хэвивейт.

Официально пояс был передан Лебедеву без боя, который по версии WBA считался "чемпионом в отпуске" и был обязательным претендентом на бой с Александром.

В рейтинге россиянин восстановлен в статусе полноценного чемпиона организации в первом тяжелом весе.