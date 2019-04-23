Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (16-0, 12 КО) прокомментировал результаты второго тура президентских выборов в Украине.

При этом олимпийский чемпион остался доволен итогами голосования, согласно которым Владимир Зеленский станет новым президентом страны.

"У нас новый президент - великолепно. Знаете, что мне интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые будут переворачиваться, перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить", - заявил Усик во время прямого эфира в Instagram.

В последнем поединке в тяжелом весе украинец победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы, однако позже он сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в хэвивейт.

Усик проведет следующий бой против Карлоса Такама (35-5, 28 KO) в Оксон-Хилле (США) 25 мая.

Это будет первый поединок Усика в супертяжелой весовой категории.