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"Простить и посадить", - Усик прокомментировал результаты второго тура президентских выборов

Александр Усик высказал свою гражданскую позицию.

"Простить и посадить", - Усик прокомментировал результаты второго тура президентских выборов
Александр Усик
Фото: Instagram

Экс-абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (16-0, 12 КО) прокомментировал результаты второго тура президентских выборов в Украине.

При этом олимпийский чемпион остался доволен итогами голосования, согласно которым Владимир Зеленский станет новым президентом страны.

"У нас новый президент - великолепно. Знаете, что мне интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые будут переворачиваться, перевоплощаться в другое обличие. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить", - заявил Усик во время прямого эфира в Instagram.

В последнем поединке в тяжелом весе украинец победил нокаутом Тони Беллью и защитил все свои титулы, однако позже он сам отказался от пояса чемпиона по версии WBA из-за перехода в хэвивейт.

Усик проведет следующий бой против Карлоса Такама (35-5, 28 KO) в Оксон-Хилле (США) 25 мая.

Это будет первый поединок Усика в супертяжелой весовой категории.

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