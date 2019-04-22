Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский

Место встречи, как оказалось, изменить нельзя. Владимир Зеленский праздновать победу на выборах президента Украины пригласил журналистов и команду все в тот же комплекс «Парковый», на котором разместилась «вертолетная площадка Януковича ». В отличие от первого тура, обстановка в клубе стала, насколько это возможно, более формализованной и суровой. Общение с прессой было еще короче, охранники все изощренней избавляли Зеленского от назойливых журналистов. И лишь юрист Коломойского Андрей Богдан перестал делать вид, что к штабу он отношения не имеет.

В ожидании

За несколько часов до закрытия избирательных участков в штабе Владимира Зеленского, который, как и в первом туре, «оккупировал» один из самых дорогих и пафосных ночных клубов столицы, негде было яблоку упасть. Более 500 иностранных и украинских СМИ проходили тщательный досмотр на входах, как и полагается у будущего первого лица страны, через «железные рамки» и строго по спискам.

Фото: Анна Стешенко

Внутри клуба – стол для игры в настольный теннис, где без перерыва проходили турниры между журналистами и членами команды Зе. (После первого тура коллега из РБК на таком турнире выиграл право на интервью Владимира Зеленского, – LB.ua) В ещё одном зале – большая барная стойка, где всем желающим наливали бесплатно горячительные напитки, от чего публика уже на старте происходящего было изрядно «подогрета».

Фото: Анна Стешенко

Стоит признать, что ключевые представители команды, которых в эфире программы «Право на владу» представил кандидат в президенты Зеленский, охотно и нарочито вежливо общались с прессой. Так, в интервью LB.ua Руслан Рябошапка, заявленный, как ответственный за антикоррупционное направление, рассказал, что первые три законопроекта, которые внесет новый президент в Раду, уже готовы.

«Это инициатива о перезапуске НАПК. Однозначно последует смена руководства. Далее – это правка (к закону «О борьбе с коррупцией», – LB.ua) в части незаконного обогащения (норма, которую скандально отменил недавно КСУ, – LB.ua). А также изменения к Конституции в части отмены неприкосновенности народных депутатов», – рассказал он.

Рябошапка в личном общении не исключил, что парламент будет максимально затягивать принятие решение об инаугурации нового гаранта с одной целью – чтобы предотвратить тем самым роспуск этой Рады (о сценариях LB.ua уже детально писал, – LB.ua).

«Вплоть до того, что затянут подсчёт, а значит и дату принятия присяги до 3-4 июня, поэтому, честно, я не думаю, что будет досрочный роспуск этого парламента, как бы это нам и всем людям не нужно было бы», – сетовал он.

На уточняющий вопрос о готовности указа президента «из-под пера» экс-зама главы АП Януковича Андрея Портнова о роспуске Рады Рябошапка высказался однозначно: «Это вообще не отвечает действительности. С нами это никто не согласовывал. Это инициатива лично Портнова, мы к ней отношения не имеем», – заверял он.

Точно также открестился от связей с бывшими «регионалами» другой видный член команды Зе – Руслан Стефанчук. Идеолог партии «Слуга народа» убеждал журналистов, что информация в СМИ, о которой подробно писал LB.ua, о готовности стать новым представителем президента в парламенте – члена группы «Возрождение» (к которой «питает симпатию» Игорь Коломойский, – LB.ua), нардепа и соратника Портнова Валерия Писаренко, ему «вообще неизвестна». Мол, это опять его частная инициатива.

Фото: Макс Левин

Тут же в кулуарах с бокалом красного вина раздавал интервью экс-министр финансов Александр Данилюк, успокаивая всех, что «в экономике будет все стабильно». К слову, после того, как он поехал с Зеленским в Париж и принимал участие во встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Данилюку начали пророчить должность министра иностранных дел. Сам Зеленский в эфире канала «1+1» представил Данилюка не только как советчика по финансовым вопросам, но и впервые по иностранным делам. Сам Данилюк подобный вариант трудоустройства отрицает – мол, еще идут переговоры по согласованию кандидатур. Экс-министр из правительства Владимира Гройсмана не упустил возможности, чтобы потроллить своего бывшего шефа.

« В правительство Гройсмана я не вернусь. Я понимаю, что ему этого очень не хотелось бы, и я из уважения к Владимиру Борисовичу не хочу делать его последние месяцы чрезвычайно сложными », – сказал Данилюк.

Экс-министр экономического развития, а ныне также представитель Зе-команды Айварас Абромавичус был не столь оптимистичен по поводу экономической ситуации. В разговоре с LB.ua он выразил опасения в связи с возможным возвращением «Приватбанка» бывшим владельцам, в частности Игорю Коломойскому, или же выплат олигарху 2 млрд долларов компенсации.

Фото: Макс Левин

«Тогда будут серьезные риски, как в части стабильности национальной валюты, так и продолжения сотрудничества с МВФ», – заявил он.

Естественно, больше всего медиа интересовал вопрос последующего дележа властных портфелей. Но тут, все члены команды Зе вполне прогнозируемо ограничивались общими фразами. Так, Рябошапка пообещал, что по должностям квоты президента (МИД, Минобороны, Секретарь СНБО, Генштаб, глава СБУ и Генпрокурор, – LB.ua) «будет назначен конкурс», будут представлены как минимум по три кандидатуры, а президент выбери лучшего. Хотя, как мы помним, Владимир Зеленский обещал назвать фамилии своих претендентов на эти должности ещё до окончания второго тура.

В такой же показательно аккуратной риторике Ирина Венедиктова, отвечающая за реформы в судебной системе, комментировала решения судов по «Приватбанку». Мол, решений ещё не видела, поэтому давать оценки не может.

Не для прессы

Самое главное происходило, как всегда, в закрытой для СМИ части ночного клуба. В зале, где работали кондиционеры и не было так смертельно душно, как на всей другой территории, установили посты охраны и такие же рамки. Но исключительно «для гостей», внесённых в отдельные списки.

Фото: Макс Левин

При попытках журналистов попасть «в святая святых», их тут же жестко разворачивали. Оставалось ждать VIP-гостей только на входах. И LB.ua здесь удалось поймать, пожалуй, одного из наиболее неоднозначных членов команды Зе, юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана. Он появился в фойе вместе с нардепом-«еврооптимистом» Сергеем Лещенко. Сам Богдан явно не ожидал вопроса о предмете переговоров в Конституционном суде, где ранее был замечен журналистами.

Уже стоя в лифте, двери которого к явному неудовольствию гостей долго не закрывались, Богдан таки подтвердил, что был в КСУ, но не вёл там переговоры об отмене закона о люстрации (что позволило бы самому Богдану, который попадает под ограничения люстрационного закона, получить пост на государственной службе, – LB.ua). Юрист отметил, что якобы вёл переговоры о правке «про незаконное обогащение» (26 февраля КС отменил статью о незаконном обогащении в Уголовном кодексе, – LB.ua).

Позже LB.ua удалось задать Богдану еще один вопрос – о его политическом будущем.

– Я хочу быть уборщиком в Администрации президента, – отшучивался юрист.

– Игорь Валерьевич к этому как относится?

– Позитивно. Говорит: “Уборщиком, так уборщиком”.

У «рамки» возле входа в VIP-зал нам удалось поймать соратника Зеленского по «95 кварталу» Евгения Кошевого, которого точно также, как и всех, пристально досматривала охрана. Он в его традиционной манере простого парня с района «Жеки» объяснял журналистам причину появления на дебатах в толстовке «Pohuy». Мол, «просто подарили на день рождения, я и надел». На вопрос о том, кто же теперь заменить их фронтмена, предложил это место депутату БПП Олегу Барне (склонному к кулачным разборкам, – LB.ua). Ну, и на прямой вопрос: «Что будете сегодня делать после победы Зеленского?» – Кошевой без промедления ответил: «Нажрусь».

Поздравления Европы и России

В этот раз в штабе Зеленского были и новые лица – иностранные дипломаты спешили поздравить победителя. Первой пришла посол Франции Изабель Дюпон. На вопрос LB.ua о целях визита обрывочно ответила, что пришла посмотреть на результаты голосования.

«Вы удивлены результатами?» – спросила журналистка LB.ua

«Люди проголосовали», – скупо ответила госпожа посол и ушла с главой партии «Слуга народа» Иваном Бакановым.

Фото: Макс Левин

В штаб также приехали посол Эстонии Герт Ансу и депутат Европарламента Ребекка Хармс.

«Нас не надо убеждать в том, чтобы поддерживать Украину. Мы будем поддерживать Украину и украинского президента», – сказала журналистам Хармс.

Не миновали зеленый штаб и иностранцы, живущие по другую сторону украинской границы. Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев с бокалом красного вина в руке рассказывал, что украинцы сделали «выбор ответственный и мудрый».

Фото: Анна Стешенко

Ближе к ночи появился в штабе российский политолог Станислав Белковский, раньше публично поддерживающий Владимира Зеленского. LB.ua он сказал, что хотел бы занять должность министра иностранных дел Украины, и собирается предложить свою кандидатуру Владимиру Зеленскому.

Явление Зеленского народу

Герой вечера вышел на публику за несколько минут до 20:00 – перед объявлением результатом экзит-поллов.

Фото: Макс Левин

Журналисту «Радио Свобода» удалось сквозь охранников выкрикнуть вопрос: «Что вы думаете об Андрее Портнове?».

«Я сейчас думаю о другом», – ответил Зеленский и пошел в сторону пресс-центра.

Если во время первого тура журналистам удавалось прорваться к Зеленскому с вопросами, то в этот раз охрана наловчилась отбивать эти опасные атаки. Охранников стало значительно больше. Они не только вели Зеленского в оцеплении сквозь толпу, но теперь уже выстроились в коридор и даже огородили дорожку красными ленточками, куда пускали только команду. В этом огражденном от журналистов проходе Зеленский вместе со своей командой пробирался на сцену под песню из фильма «Слуга народа». «Я всего на свете член, почти что супермен», – сквозь гул журналистов прорывался голос Дмитрия Шурова.

Фото: EPA/UPG

На большом экране у сцены шел эфир канала «1+1». С минуты на минуту должны были объявить результаты экзит-поллов. Команда делала селфи, зал начал отсчитывать – десять, девять… Когда на экране появились результаты экзит-полла «ТСН» с 72,7%, зал взорвался бурными аплодисментами. Избранного осыпали конфетти. Зеленский поцеловал и обнял жену Елену, она с мокрыми глазами что-то прошептала мужу на ухо. Кандидат обменялся поздравлениями с членами своей команды и подошел к микрофону, чтобы всех поблагодарить.

Фото: EPA/UPG

«I feel good. Thanks», – Зеленский начал на английском. Ему кто-то подсказал, что можно и на украинском. Победитель выборов начал читать речь с листочка.

«Мы сделали это вместе. Спасибо каждому. Сейчас не будет никакого пафоса. Я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку и за то, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что обо мне говорили, она, наверное, не вышла бы за меня. Спасибо всей моей команде… Спасибо СБУ за то, что держали меня в тонусе. Благодарю всех наших военных и волонтеров за то, что вы оберегаете Украину. Спасибо всем украинцам, которые сделали другой выбор. Я обещаю, что вас не подведу. Я могу сказать всем странам постсоветского пространства: «Все возможно», – сказал Зеленский.

Фото: EPA/UPG

И когда журналисты надеялись, что вот сейчас Зеленский ответит хотя бы на парочку вопросов, охранники начали свое дело, уводя победителя. Команда вновь скрылась в VIP-части помещения.

Оттуда раздавались радостные крики, парень занес ящик шампанского. Вскоре туда же последовали две съемочные группы «1+1». Медийщиков Коломойского и журналистов других изданий разделяла стеклянная дверь, стена охранников и металлоискатели. Когда стало слышно голос Зеленского, коллеги попытались сделать хотя бы какие-то фото, но охранники демонстративно закрыли ранее распахнутую дверь.

Фото: Макс Левин

Впрочем, никто сдаваться так просто не хотел, и после коллективной атаки на пресс-секретаря штаба Ирину Победоносцеву, Зеленский через час таки вышел к журналистам.

Первым вопросом у Зеленского спросили о будущем Порошенко.

«Только что он меня поздравил с победой. Я очень благодарен, что он меня поздравил. Сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды. Это круто, мы объединяем Украину», – ответил он.

Фото: Макс Левин

Зеленский рассказал, что главной своей задачей видит освобождение пленных и уже успел встретиться с матерями украинских моряков.

Своих претендентов на государственные должности так и не представил, зато дал понять, что генпрокурора намерен поменять

« Луценко – это старая команда, мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко » , – расплывчато пообещал победитель выборов.

Фото: Макс Левин

Зеленский также анонсировал замену представителей Украины на минских переговорах, хотя сам переговорный процесс, по его словам, продолжится. Новая команда также собирается развернуть информационную войну. Ответив на несколько вопросов, Зеленский тут же снова с помощью охраны скрылся.

Когда Зеленский убегал после брифинга, LB.ua удалось спросить у него, поздравил его Игорь Коломойский.

«Почему это? – рассмеялся Зеленский. – Меня поздравил пока только господин Порошенко».

«А другие политики вас поздравляли?».

«Да, сейчас звонят».

На следующий вопрос Зеленский уже не ответил и под пылкой заботой охраны скрылся в своей VIP-зоне, чтобы сомкнуть свой близкий круг от посторонних.