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Зеленский хочет избавиться от Луценко

"Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей".

Зеленский хочет избавиться от Луценко
Фото: Макс Левин

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что намерен избавиться от Юрия Луценко на должности генерального прокурора.

"Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей. И это касается не только господина Луценко", - сказал он на брифинге в своем штабе.

Генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом Украины по согласию Верховной Рады, где у Зеленского нет большинства.

Напомним, что Луценко добровольно уходить в отставку не собирается. В сентябре 2018 года Луценко говорил, что намерен покинуть должность после выборов президента и вернуться в политику, но весной 2019 года он изменил свое мнение из-за "дилетантства команды Зеленского".

В 2014 году Юрий Луценко был вторым номером в списке политической партии "Блок Петра Порошенко".

В мае 2016 года сложил депутатские полномочия в связи с назначением на должность генерального прокурора. Специального под Луценко Верховная Рада смягчила требования к кандидатам на эту должность, отменив обязательность юридического образования и стажа работы в сфере права.

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