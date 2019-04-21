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Березенко о явке на Западной Украине: чуда не произошло

"На востоке и юге явка выросла, на западе - нет".

Березенко о явке на Западной Украине: чуда не произошло
Сергей Березенко
Фото: Vse.Media

Народный депутат Сергей Березенко, комментируя явку во втором туре выборов президента Украины отметил, что для западных областей "чуда не произошло".

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Где чуда не произошло, так это по явке. На востоке и юге она выросла, на западе - нет... Мы рассчитывали, что на пасхальные праздники поедут на западную Украину (заробитчаны, - ред.). Не знаю, они поехали, или нет... но явка не увеличилась". - сказал нардеп.

Березенко также отметил, что после оглашения официальныых результатов голосования команда Петра Порошенко "проанализирует ошибки, которые привели к такому результату".

"Мы поддерживаем правительство Гройсмана и то, чтобы оно проработало до конца каденции этого совета", - подчеркнул депутат.

Напомним, по состоянию на 15:00 во втором туре президентских выборов  проголосовали 45,94% избирателей.

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