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Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15

На данном участке зарегистрировано 680 избирателей.

Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу в 16:15
Фото: пресс-служба президента

Избирательный участок в селе Лебединское Волновахского района Донецкой области после 16 часов начал свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"УИК №140379, размещенная в с.Лебединское Волновахского района, в 16:15 начала свою работу, количество избирателей 188, получено бюллетеней 208", - говорится в сообщении.

Эту информацию "Интерфакс-Украина" также подтвердила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

Утром в Нацполиции сообщили, что на территории Донецкой области не открылся один избирательный участок - в населенном пункте Лебединское на линии разграничения в Донецкой области. На данном участке зарегистрировано 680 избирателей.

Правоохранители открыли уголовное дело.

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