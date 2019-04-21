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​Яценюк: новый президент должен найти в себе силы обратиться к сторонникам оппонента

Лидер "НФ" проголосовал во втором туре президентских выборов.

​Яценюк: новый президент должен найти в себе силы обратиться к сторонникам оппонента
Арсений Яценюк

Лидер партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк убежден, что кто бы не победил на выборах президента Украины, он должен найти в себе силы обратиться к сторонникам оппонента.

Об этом сообщается на сайте "НФ".

"Никто с курса Украины в Европейский Союз, в НАТО в нашей национальной самоидентификации не сойдет. А те, которые пробовали это сделать, тех сегодня нет в Украине и не будет", - сказал Яценюк после голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля.

Он подчеркнул, что нынешние выборы - уже третьи демократические выборы в Украине после Революции Достоинства.

"Это является ярким свидетельством того, что Украина - действительно демократическое государство. Люди могут прийти, сделать выбор и их выбор будет честно посчитан... После избрания Президента Украины, кто бы им ни стал, у него будет большая степень ответственности за будущее страны. Вызовы никуда не делись. Те проблемы, которые есть в Украине, они были вчера и будут завтра. Только есть одна большая разница - с "вчера" надо сделать очень серьезные выводы. И следствием этих выводов должны быть быстрые качественные действия для успеха страны. Независимо от того, кто выиграет ", - сказал Яценюк.

Напомним, по состоянию на 15:00 во втором туре президентских выборов в Украине проголосовали 45,94% избирателей.

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