​Житель Киевской области украл бюллетень, чтобы "проверить бдительность наблюдателей"

Как выяснилось, этот же мужчина унес с собой и бюллетень первого тура.

Житель Кагарлика Киевской области украл бюллетень с избирательного участка и скрылся от правоохранителей на велосипеде.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"На одном из избирательных участков города Кагарлык местный житель получил бюллетень для голосования. Однако из кабинки для голосования он направился сразу к выходу, не бросив его в ящик. Это заметили члены избирательной комиссии и пытались самостоятельно его остановить. Но мужчина сел на велосипед и скрылся в неизвестном направлении. Только после этого члены УИК обратились к работникам полиции с соответствующим заявлением", - говорится в сообщении.

Спустя несколько минут правоохранители прибыли к месту жительства нарушителя. Дверь им открыла женщина, которая оказалась женой пропавшего мужчины. Она передала полицейским два бюллетеня - от 31 марта и 21 апреля.

В комментари телеканалу "112.Украина" спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович рассказал, что "один из избирателей вместо того, чтоб кинуть бюллетень в урну, вышел с избирательного участка, сел на велосипед и уехал".

После того, как выяснилось, что мужчина украл бюллетень и в первом туре, он обьяснил, что таким образом он "хотел проверить бдительность членов избирательной комиссии".

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины заявил, что из-за небольшого размера бюллетеня видно, за кого голосуют избиратели.