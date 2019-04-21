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Украинцев нет среди жертв взрывов на Шри-Ланке, - МИД (обновлено)

Местные власти сообщили о 9 иностранцах среди погибших.

Украинцев нет среди жертв взрывов на Шри-Ланке, - МИД (обновлено)

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию об украинцах среди пострадавших от серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в микроблоге Twitter.

Министр также выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших при взрывах.

По данным местной полиции, среди погибших не менее 9 иностранных граждан. Количество жертв достигло уже 139 человек, сообщает Reuters, и, вероятно, будет увеличиваться, в связи с большим количеством раненых.

Обновление. Местные СМИ сообщают о 35 погибших иностранцах, их гражданство пока не обнародовали.

Обновление 13:00. Граждан Украины нет среди погибших в результате взрывов на острове Шри-Ланка. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, пишет "Укринформ".

Дипломаты выясняют ситуацию о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших.

Напомним, сегодня утром в ряде отелей и церквей Шри-Ланки произошло не менее 6 взрывов.

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