Из-за "минирования" эвакуировали 950 людей c Центрального ж\д вокзала Киева

В Киеве из помещения Центрального железнодорожного вокзала полиция эвакуировала 950 пассажиров и сотрудников из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом 20 апреля сообщили в столичной полиции.

"В полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Соломенском районе Киева. На место выехала следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели проверку объекта - взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.

На момент осмотра эвакуировали 950 человек.

"Полицейские установили и задержали псевдоминера в Киевской области. Им оказался 29-летний житель пгт. Калиновка. Как выяснилось, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Сейчас с ним общаются следователи", - рассказали в полиции.

Напомним, сегодня в Одессе эвакуировали более тысячи людей из двух ТЦ из-за сообщения о заминировании.