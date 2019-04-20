Огонь охватил отделку дома со 2 по 12 этажи.

В Приморском районе Одессе загорелся 12-этажный дом. Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня, 20 апреля, в 11:28.

"Возникло возгорание внешней отделки двенадцатиэтажного жилого дома со 2 по 12 этажи. К тушению привлечены 48 человек личного состава и 12 единиц техники ГосЧС", - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, пожар начался на нижних этажах и очень быстро распространился до 12-го, пишет местное издание "Думская".

«Все произошло за секунды. Я увидела дым внизу, и сразу после этого у меня на восьмом этаже лопнуло стекло балконной двери», — рассказала жительница дома.

Огонь охватил площадь в 100 кв. м. В 11:49 пожар локализовали, в 11:59 - ликвидировали. Жителей дома эвакуировали. Жертв и пострадавших нет.

Расположенный в этом доме торговый центр «Пятый элемент» не поврежден.

По неподтвержденной информации, на фасаде дома загорелся кондиционер, и от него огонь быстро распространился по обшивке здания.

Из-за обилия пожарной техники на 5-й станции образовалась пробка.

Фото: usionline.com

Фото: pushkinska.net

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