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Дебаты на "Олимпийском" прошли без нарушений общественного порядка, - МВД

Задержанных нет.

Дебаты на "Олимпийском" прошли без нарушений общественного порядка, - МВД
Глава Нацполиции Сергей Князев и первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой
Фото: mvs.gov.ua

Дебаты кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" прошли без нарушений общественного порядка. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Я хотел бы с удовольствием отметить, что личный состав Национальной полиции, Национальной гвардии, подразделений ГосЧС с поставленными задачами справился", - цитирует Сергея Ярового пресс-служба МВД.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

В свою очередь, глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что для обеспечения безопасности было принято решение задействовать силы специального назначения из 17 регионов.

"Не было сбоев по обеспечению безопасности граждан. Мы перекрыли движение улиц в городе, чтобы граждане могли безопасно добраться до стадиона. Граждане шли организованными колоннами. За несколько кварталов от проведения мероприятия пришлось задержать несколько граждан. С ними провели беседы и отпустили. Нарушений не было", - сказал он.

В то же время, глава полиции отметил, что на стадион все же не пропустили некоторых лиц.

"Например, некоторые шел с запрещенными вещами, которые представляют угрозу для людей. Это было не массово. Просто люди забыли выложить такие предметы. А кое-кто был пьян. Сейчас задержанных в отделениях полиции нет", - подчеркнул Сергей Князев.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что правоохранители блестяще обеспечили проведение дебатов кандидатов в президенты на "Олимпийском".

"Наши полицейские, спасатели, нацгвардейцы блестяще обеспечили проведение первых в Украине предвыборных дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский"! Высокий профессиональный уровень, которого заслуживает цивилизованная страна. Слава Украине!" - написал Аваков на своей странице в Twitter.

Ранее в полиции сообщили, что на дебаты на стадионе пришли около 22 тыс. граждан. Порядок обеспечивали 10 тыс. правоохранителей.

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