Аноним сообщил о возможном покушении на Порошенко в студии НОТУ (обновлено)

В Национальную полицию перед теледебатами на Национальном общественном телеканале поступил анонимный звонок о возможном покушении на президента Петра Порошенко.

Об этом сообщила в эфире UA:Перший ведущая Мирослава Барчук.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня спрашивают об этом в эфире, и я объявляю это для того, чтобы те, кто боится, сейчас покинули зал", - сказала она.

По ее словам, звонок на линию 102 касался покушения на президента.

Порошенко в ответ сказал, что он все равно хочет остаться и выступить.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на дебаты с Петром Порошенко на UA:Перший не приехал.

Обновление. Анонимный звонок с сообщением о готовящемся в студии "Суспильного" теракте мог поступить с территории России. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного телевидения". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", - заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Она уточнила, что ранее в СБУ поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский" - именно с территории России.