Я Верховную Раду распускать не собираюсь, - Порошенко

Зеленский заявил, что "будет думать" над роспуском парламента.

Президент Петр Порошенко заявил, что не собирается распускать парламент Украины.

Об этом он сказал по приезду на Суспильне в комментарии LB.ua.

"Роспуск Верховной Рады? А кто ее распустит? Я ее распускать не собираюсь", - сказал он.

Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах "будет думать" над роспуском Рады. В частности, Зеленский отметил, что попросту может не успеть распустить Верховную Раду до осенних выборов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что юридических оснований для роспуска украинского парламента нет. Он посоветовал Зеленскому почитать Конституцию о полномочиях президента, в которые не входит объявление коалиции недействительной.