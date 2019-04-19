Глава ЦИК рассказала, как проголосовать после 20:00

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала о том, как и кому можно проголосовать на выборах президента после 20:00.

Она отметила, что 21 апреля в Украине будет не только проходить повторное голосование за президента, но и будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников.

Тем не менее, согласно статье 75 Закона "О выборах Президента Украины", голосование на участках будет проведено исключительно с 8:00 и до 20:00, напомнила глава Центризбиркома.

Однако, "если вы придете на участок уже перед самым закрытием, частью 10 статьи 76 вышеуказанного Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования. Избиратели, которые на 20 часов пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать, и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит к входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь”, - написала Слипачук в фейсбуке.

Глава ЦИК отметила, что "в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования", попросила избирателей уважать работу членов комиссии и планировать свой день так, чтобы успеть проголосовать.

Ранее главный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов в связи с праздником Песах.

ЦИК отказался продлевать время работы избирательных комиссий. Тогда раввин рекомендовал единоверцам войти на избирательный участок до 20.00 "и оставаться там до завершения праздника в 20:54, то есть до восхода звезд. После чего выполнить свой гражданский долг".