ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Савченко зарегистрировала первый законопроект после освобождения
Зеленский представил свою команду
Зеленский представил свою команду
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Бывший глава "Нафтогаза" Дубина оказался в команде Зеленского (обновлено)
Трансляция дебатов на "Олимпийском" будет идти с открытым сигналом
Трансляция дебатов на "Олимпийском" будет идти с открытым сигналом
«Связной» для преЗЕдента
«Связной» для преЗЕдента
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Досрочные выборы Рады: быть или не быть?
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
Европарламент поддержал изменения в визовый режим Шенгенской зоны
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
«Коронный» свидетель: под ударом президент и директор НАБУ
ГлавнаяПолитика

Глава ЦИК рассказала, как проголосовать после 20:00

Слипачук назвала способ отдать свой голос на выборах после закрытия участка.

Глава ЦИК рассказала, как проголосовать после 20:00
Фото: Макс Левин

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала о том, как и кому можно проголосовать на выборах президента после 20:00.

Она отметила, что 21 апреля в Украине будет не только проходить повторное голосование за президента, но и  будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников.

Тем не менее, согласно статье 75 Закона "О выборах Президента Украины", голосование на участках будет проведено исключительно с 8:00 и до 20:00, напомнила глава Центризбиркома.

Однако, "если вы придете на участок уже перед самым закрытием, частью 10 статьи 76 вышеуказанного Закона определено, что за 5 минут до 20 часов председатель УИК объявляет об окончании голосования. Избиратели, которые на 20 часов пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать, и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит к входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь”, - написала Слипачук в фейсбуке.

Глава ЦИК отметила, что "в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования", попросила избирателей уважать работу членов комиссии и планировать свой день так, чтобы успеть проголосовать.

Ранее главный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов в связи с праздником Песах.

ЦИК отказался продлевать время работы избирательных комиссий. Тогда раввин рекомендовал единоверцам войти на избирательный участок до 20.00 "и оставаться там до завершения праздника в 20:54, то есть до восхода звезд. После чего выполнить свой гражданский долг".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также