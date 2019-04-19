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Путин ознакомится с дебатами Зеленского и Порошенко в дайджесте или записи

Дмитрий Песков точно будет смотреть дебаты.

Путин ознакомится с дебатами Зеленского и Порошенко в дайджесте или записи
Дмитрий Песков
Фото: Sputnik

В Кремле запишут видео с дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе НСК "Олимпийский", чтобы передать потом его Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает агентство ТАСС.

Также Песков сообщил, что точно не знает, будет ли Путин смотреть в пятницу эти дебаты , но подчеркнул, что он сам планирует их посмотреть.

"Мы будем смотреть обязательно, площадку пока еще коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", - сказал Песков.

Напомним, дебаты между кандидатами в президенты Украины достояться сегодня, 19 апреля на НСК «Олимпийский» в 19.00. Все желающие могли зарезервировать себе место на стадионе и пройти по распечатанному билету. Все остальные смогут наблюдать за развитием событий на стадионе в прямом эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины, частных телеканалов или в интернете.

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