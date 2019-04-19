Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко пришел на Майдан Независимости, где проходит акция "Защити Украину".

Перед участниками акции выступили артисты, а затем политики - в частности, спикер Верховной рады Андрей Парубий.

"Какая мы сила! Я приветствую Майдан! Приветствую всю Украину, которая смотрит нас по телевидению и видит, какие мы объединены", - начал свое выступление Порошенко.

"Меня очень радует наша самоорганизация, стремление убедить тех граждан, на которых упала пелена изящных телевизионных технологий. Мы раскроем им глаза. Это не выбор между Зе и Порошенко, как кому-то кажется. Мы с вами знаем точную ставку на этих выборах - продолжит Украина свой путь в ЕС и НАТО, или опять все будет спущено на тормоза ", - сказал президент.

Фото: Макс Требухов

Фото: пресс-служба президента

Порошенко заявил, что его оппонент Владимир Зеленский "уклонялся от дебатов, как когда-то от армии".

"(Зеленский) проигнорировал в 2014 году во время мобилизации четыре повестки от военкомата. Мы знаем, что, к сожалению, дизертиров было много в 2014, но на должность верховного главнокомандующего из уклонистов претендует только один. Как он в глаза солдатам будет смотреть? Как он будет смотреть в глаза родителям погибших... Если моему оппоненту страшно было выйти на дебаты с Порошенко, то откуда возьмутся силы, смелость и мужество иметь дело с Путиным?" - сказал президент.

Он также обвинил Зеленского в том, что тот "зеленого понятия не имеет ни об экономике, ни о международной сфере, ни об армии".

Фото: Макс Требухов

Фото: пресс-служба президента

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

После выступления президента участники акции прошли шествием к НСК "Олимпийский".

Напомним, сегодня вечером на НСК состоятся дебаты между Порошенко и кандидатом в президенты шоуменом Владимиром Зеленским.