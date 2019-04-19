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НАПК назвало расходы Порошенко и Зеленского на агитацию за прошедшую неделю

Агентство утвердило отчеты кандидатов в президенты по расходам избирательных фондов.

НАПК назвало расходы Порошенко и Зеленского на агитацию за прошедшую неделю
Фото: EPA/UPG

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Соответствующее решение принято 18 апреля на внеочередном заседании Национального агентства.

Период отчета - с 7 по 13 апреля 2019 года.

В течение отчетного периода избирательный фонд Порошенко был сформирован за счет собственных средств кандидата на пост президента Украины на сумму 99,9 млн грн. Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано почти 97 млн грн.

Избирательный фонд Зеленского на прошлой неделе сформирован исключительно за счет средств политической партии на сумму 44,6 млн грн. ля финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано 50,43 млн грн - в том числе средства, поступившие с накопительного счета на текущий, остатки средств на текущем счете и сумма возврата средств исполнителем по заключенному ранее договору.

Средства избирательных фондов обоих кандидатов были использованы на цели, предусмотренные законом.

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