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Суд продлил арест экс-главы Генштаба Заманы на два месяца

Судебные заседания по этому вопросу длились несколько суток.

Суд продлил арест экс-главы Генштаба Заманы на два месяца
Владимир Замана во время заседания суда
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева продлил арест экс-начальнику Генштаба Владимиру Замане до 17 июня. Об этом сообщила журналист Наталия Двали на своей странице в Фейсбуке.

"Только что судья Печерского суда Виталий Писанец удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и продлил генерал-полковнику Замане содержание под стражей до 17 июня включительно. Решение принято на четвертые сутки бесконечных судебных заседаний", – написала она.

Напомним, 25 февраля 2019 года правоохранители задержали Владимира Заману и уведомили его в подозрении в совершении государственной измены.

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