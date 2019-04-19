Суд продлил арест экс-главы Генштаба Заманы на два месяца

Судебные заседания по этому вопросу длились несколько суток.

Владимир Замана во время заседания суда

Печерский районный суд Киева продлил арест экс-начальнику Генштаба Владимиру Замане до 17 июня. Об этом сообщила журналист Наталия Двали на своей странице в Фейсбуке.

"Только что судья Печерского суда Виталий Писанец удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и продлил генерал-полковнику Замане содержание под стражей до 17 июня включительно. Решение принято на четвертые сутки бесконечных судебных заседаний", – написала она.

Напомним, 25 февраля 2019 года правоохранители задержали Владимира Заману и уведомили его в подозрении в совершении государственной измены.