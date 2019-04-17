По делу о похищении Драбинко суд арестовал недвижимость Януковича

Печерский районный суд Киева наложил арест на земельный участок в Новых Петровцах, квартиру, жилой дом и 2 паркоместа бывшего президента Виктора Януковича по делу о похищении архиепископа Александра (Драбинко). Об этом говорится в материалах суда.

Янукович проходит по делу в качестве подозреваемого.

В рамках уголовного производства, для обеспечения гражданского иска по делу, у следствия возникла необходимость в аресте принадлежащего экс-президенту имущества. 26 марта суд арестовал:

земельный участок общей площадью 1,7688 га (Новые Петровцы),

квартиру (адрес не указан),

машиноместо в подземном паркинге общей площадью 20 кв. м,

араж (машиноместо в подземном паркинге) общей площадью 19,9 кв. м,

жилой дом в Вышгородском жилом массиве в Киеве.

Напомним, накануне также стало известно об аресте недвижимости бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерия Коряка.

В 2018 году суд разрешил задержание Януковича по делу о похищении архиепископа Александра (Драбинко). Похищение Драбинко использовалось для давления на митрополита УПЦ МП Владимира, чтобы добиться от него отречения престола. Для этого также была придумана история с похищением монахинь из киевского монастыря, по которой свидетелем проходил Драбинко.