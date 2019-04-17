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При обстрелах на Донбассе ранены двое украинских военных

Боевики 9 раз открывали огонь по позициям объединенных сил.

При обстрелах на Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: Олена Максименко

Во вторник, 16 апреля, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе четыре раза - с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевики обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Талаковка, Марьинка и дважды - в районе Гнутово. Кроме того, враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелам также подверглись позиции ООС вблизи Широкино, Лебединского, Новотроицкого, Зайцево и Хутора Вольный.

Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, трое боевиков убиты, еще четверо - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, трехсторонняя контактная группа инициирует режим тишины на время пасхальных праздников, перемирие запланировано с 18 апреля.

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