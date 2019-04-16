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День на Донбассе прошел без потерь среди украинских военных

Боевики совершили пять обстрелов.

День на Донбассе прошел без потерь среди украинских военных
Фото: Макс Левин

С начала текущих суток враг пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре раза - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Зафиксированы обстрелы из минометов калибра 82 и 120 мм, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Боевые действия сегодня велись вблизи населенных пунктов Гнутово, Талаковка, Марьинка и Зайцево. Кроме запрещенных минометов, боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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