Это, к сожалению, шутка. Большинство из зданий в списке ниже не сможет восстановить никакой миллионер, потому что у них уже есть хозяева-миллионеры. И эти миллионеры, прячась за оффшорами, год за годом, пожар за пожаром ждут, когда же старьё наконец рухнет и можно будет вывести его из списка памяток архитектуры, снести и построить на его месте в центре города новую высотку. Таков Нотр-Дам, который мы заслужили.

Всего через несколько часов после того, как был потушен пожар в Соборе Парижской Богоматери , благотворители уже выделили на его восстановление 300 млн евро . Мы решили составить небольшой список для украинских миллионеров или миллиардеров, которые, возможно, тоже захотят восстановить после пожара какое-нибудь красивое историческое здание.

1. Усадьба Мурашко. Пережила по меньшей мере четыре пожара, после чего её таки удалось вернуть городу. Правда, это ничего не дало - усадьба всё так же находится в чудовищном состоянии, выполняя роль бесплатного общественного туалета в центре города и пристанища для людей, чьи судьбы похожи на четыре пожара.

Фото: Тарас Спивак Усадьба Мурашко

Фото: Тарас Спивак Усадьба Мурашко

Всего 5 млн грн нужно на реконструкцию дома художника Александра Мурашко на ул. Малая Житомирская.

2. Дом на углу Ильинской и Волошской. Шикарный памятник архитектуры долго стоял заброшенным, как будто в ожидании чего-то. Может, пожара? Который и случился в декабре 2017 года. Кстати, за пару месяцев до этого киевские власти заявили о намерении застраивать этот квартал.

Фото: promap.ua Дом на углу Ильинской и Волошской.

Фото: zander-nikita.livejournal.com Дом на углу Ильинской и Волошской.

3. Дом на Андреевском спуске, 34б. Его с нами уже нет, он пережил пожар в 2007, и не пережил - пожар в 2015. Восстанавливать? Нет, не слышали.

Фото: Макс Требухов

4. Центральный гастроном. Был почти полностью уничтожен в 2017 году после того, как от его владельца несколько раз просили провести в здании противоаварийные работы. Недавно появилась новость о том, что Центральный гастроном восстановят в виде торгового центра. Интересно, на сколько этажей он вырастет в процессе восстановления.

Фото: Укринформ Центральный гастроном Киева, 2009

Фото: Укринформ Центральный гастроном Киева, начало 1930-х годов

5. Дом на Грушевского 4-б. Горел в 2013 и в 2019 годах. Стоит на пути строительства отельно-офисного комплекса ООО "Грааль", собственники которого теряются в оффшорах.

Фото: 24tv

6. Гостиный двор. Пожар в здании Гостиного двора произошёл в 2013 году. Версия милиции - короткое замыкание. Версия активистов - поджог с целью превратить развалюху в новый и красивый торговый центр.

Фото: wikipedia.org Гостиный двор, 2012, Киев

Фото: wikipedia.org Гостиный двор, Киев

7. Дом на Аллы Тарасовой, 4. Ему было 105 лет. Но сильный пожар в июне 2011 года этот памятник архитектуры в стиле модерн не пережил.

Дом на Аллы Тарасовой 4, Киев

8. Сечевых стрельцов, 91. Заброшенное здание пережило целую серию пожаров, в том числе уже в 2019 году.

Фото: Wikimapia Дом по ул Сечевых стрельцов, 91, Киев

9. Дом Вертипороха на Межигорской. Заброшенная памятка архитектуры в стиле ренессанс. Горел четыре раза, последний - в 2018 году.

Фото: domik.ua ул. Межигорская 19/33, Киев

10. Богдана Хмельницкого 12-14. Тоже заброшен, последний пожар - в 2018 году.