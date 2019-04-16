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Полиция Мелитополя установила подростка, сообщившего о минировании школы

Школьник позвонил в полицию с чужого мобильного телефона.

Полиция Мелитополя установила подростка, сообщившего о минировании школы

Полиция Мелитополя установила личность школьника, сообщившего о минировании учебного заведения. Подросток звонил с телефона своего друга, сообщает региональное управление полиции.

Инцидент произошел сегодня днем, около 11:30. После сообщения о заминировании из школы эвакуировали всех детей, педагогов и персонал - около 350 человек. Проверка не выявила взрывоопасных предметов, после чего учебный процесс восстановили.

Полиция выяснила, что звонок совершил один из учеников этой школы, старшеклассник 2004 года рождения. В отношении матери подростка составлен административный протокол. Кроме того, открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские Запорожской области обращаются к родителям с просьбой провести беседы со своими детьми и объяснить им, что ложный вызов полиции является нарушением закона и влечет за собой как административную ответственность (штраф), так и уголовное наказание (реальный или условный срок, ограничение свободы, исправительные работы и тд.)

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