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Полиция задержала двух мужчин, "пошутивших" о заминировании

Оба совершили звонки в полицию под влиянием алкоголя.

Полиция задержала двух мужчин, "пошутивших" о заминировании
Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция задержала двух мужчин за ложные сообщения о минировании в Кривом Роге и Желтых Водах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Всего за сутки, 14 апреля, правоохранители проверили 9 сообщений о минировании объектов инфраструктуры, в том числе аэропорта, супермаркетов и отелей", - отметили правоохранители. Сообщается, что все сообщения о минировании оказались ложными.

В ходе розыскных мероприятий полиция г. Кривой Рог установила и задержала 37-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании стадиона в Металлургическом районе города. Также полицейские задержали 62-летнего пенсионера, который из-за злоупотребления спиртным сообщил, что "взорвет здание Желтоводского ОП".

По всем сообщениям о минировании открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Сейчас полиция устанавливает всех причастных к минированию объектов в г. Днепр.

В полиции напоминают, что за ложное сообщение о минировании виновникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

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