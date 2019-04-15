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Авторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полиция

Внешняя реклама размещена без обязательных реквизитов.

Авторов скандальных билбордов с Порошенко привлекут к админответственности, - полиция
Фото: facebook.com/petro.andriushchenko

Рекламные щиты в стилистике избирательной кампании Петра Порошенко с надписью "Конец" снимут, так как они размещены с нарушением законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, пишет "Украинская правда".

"Согласно предварительной проверке, эта внешняя реклама размещена с нарушением законодательства. Ведь не содержит информации об учреждении, которое осуществило печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике этих материалов", - отметил Тракало.

Сейчас полиция проводит проверку по всем регионам, где выявлено размещение политической рекламы данного содержания.

"В соответствии с частью 2 статьи 212-13 КУоАП, распространение наружной рекламы без указанной в законодательстве информации влечет наложение штрафа. Относительно лиц, разместивших такую политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы", - добавил Тракало.

По его словам, сами борды снимут коммунальные службы.

Напомним, билборды с изображением уходящего Порошенко и надписью "Конец" появились 14 апреля. Избирательный штаб действующего президента заявил, что не имеет отношения к этим изображениям.

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