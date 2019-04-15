Появились новые билборды с Порошенко
Появились новые билборды с Порошенко
​Почему у Порошенко не получилось?
​Почему у Порошенко не получилось?
В полицию сообщили о заминировании 8 объектов в центре Киева (обновлено)
В полицию сообщили о заминировании 8 объектов в центре Киева (обновлено)
Порошенко уволил Семочко
Порошенко уволил Семочко
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Недебаты. Раунд первый – концерт и групповое фото
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
Порошенко не дождался Зеленского на "Олимпийском" (обновлено)
​Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
​Минобороны: Зеленскому во время мобилизации отправили четыре повестки, он не явился
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
​Дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" не будет
ГлавнаяПолитика

Россия начала укладывать рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Крыма

Летом 2018 года строительство железнодорожного сообщения начали в Краснодарском крае.

Россия начала укладывать рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Крыма
Фото: МОСТ

Оккупационные российские власти Крыма начали укладывать рельсы на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщают российские СМИ.

Строительство железнодорожного сообщения на мосту из Крыма в Россию началось летом 2018 года со стороны российского Краснодарского края, и теперь строители двигаются навстречу друг другу. Путеукладчик зашел на мост с готового участка керченского железнодорожного подхода, который строится синхронно с мостом.

На данный момент на мосту уложено почти 22 из 38 км рельсошпальной решетки. Планируется, что железная дорога по мосту и подходы к ней заработает в декабре 2019 года.

Напомним, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Керченский мост могут разрушить подводные течения и движение льда из Азовского моря в Керченский пролив. Движение по мосту открыли в мае 2018 года. Осенью Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило о заметном смещении моста на нескольких участках.

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Украина проводит экологическую экспертизу относительно строительства Керченского моста , чтобы инициировать суд на международном уровне. Кроме того, в августе сообщалось, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.

Прокуратура Нидерландов расследует участие семи местных компаний в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также