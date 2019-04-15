Россия начала укладывать рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Крыма

Оккупационные российские власти Крыма начали укладывать рельсы на мосту через Керченский пролив. Об этом сообщают российские СМИ.

Строительство железнодорожного сообщения на мосту из Крыма в Россию началось летом 2018 года со стороны российского Краснодарского края, и теперь строители двигаются навстречу друг другу. Путеукладчик зашел на мост с готового участка керченского железнодорожного подхода, который строится синхронно с мостом.

На данный момент на мосту уложено почти 22 из 38 км рельсошпальной решетки. Планируется, что железная дорога по мосту и подходы к ней заработает в декабре 2019 года.

Напомним, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Керченский мост могут разрушить подводные течения и движение льда из Азовского моря в Керченский пролив. Движение по мосту открыли в мае 2018 года. Осенью Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило о заметном смещении моста на нескольких участках.

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Украина проводит экологическую экспертизу относительно строительства Керченского моста , чтобы инициировать суд на международном уровне. Кроме того, в августе сообщалось, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.

Прокуратура Нидерландов расследует участие семи местных компаний в строительстве Керченского моста в аннексированном Крыму.