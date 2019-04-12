Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
ГлавнаяМир

Генерал, командовавший захватом Крыма, возглавил российских военных в Сирии

Андрей Сердюков после крымской операции возглавлял ВДВ России.

Генерал, командовавший захватом Крыма, возглавил российских военных в Сирии
'Зеленые человечки' в Перевальном, Крым, 2 марта 2014.
Фото: EPA/UPG

Российский генерал-полковник Андрей Сердюков, который, вероятно, руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, возглавил российскую военную группировку в Сирии. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант", ссылаясь на свои источники.

Министерство обороны официально не прокомментировало эту информацию.

Сердюков приступил к исполнению своих обязанностей 10 апреля, сменив на этом посту генерал-полковника Сергея Суровикина, который командовал группировкой войск в Сирии дольше всех - более года. У Сердюкова есть опыт участия в боевых действиях в Крыму и Чечне.

Ранее группа расследователей Conflict Intelligence Team установила, что в Сирии с лета 2018 года находится частная военная компания Вега, она занимается тренировками проасадовских бойцов.

ЧВК Вега связывают с близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, того, кто, как считают западные разведки, финансирует в РФ фабрику троллей и наемников из ЧВК Вагнера.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также