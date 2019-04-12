В этом году на конкурсе было 9 номинаций.

Одна из самых престижных международных наград фотожурналистики World Press Photo 11 апреля назвала победителей 2019 года. Сообщается, что в этом году появилась новая номинация, а значит, их список состоит из девяти категорий: "Фотография года", "История года", "Проблемы современности", "Окружающая среда", "Общие новости", "Долгосрочный проект", "Природа", "Портреты" и "Спорт". Об этом сообщает сайт премии.

Фотографией года стала "Плачущая девочка на границе" американского фотографа Джона Мура. На фото изображена маленькая плачущая девочка, чью маму обыскивает пограничник на границе Мексики и США. Это случилось после того, как они незаконно переправились из Мексики через реку Рио-Гранде. Впоследствии маму и девочку задержали сотрудники пограничной службы США.

Фото: John Moore, United States, Getty Images

Фото: Фото:Питер Тен Хупен. Категория: История года История рассказывает о караване мигрантов, направляющемся к границе США

Фото: Фото: Диана Маркосян. Категория: Проблемы современности Латиноамериканская традиция совершеннолетия, знаменующая собой переход к женственности. Гендерный обряд на Кубе.

Фото: Фото: Брент Стиртон. Категория: Окружающая среда Член единоличного подразделения по борьбе с браконьерством под названием Акашинга.

Фото: Фото: Крис Макграт. Категория: Общие новости Неизвестный мужчина пытается сдержать прессу, когда саудовские следователи прибывают в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, на фоне международной реакции на исчезновение журналиста Джамаля Хашогги.

Фото: Фото:Сара Блесенер. Категория: Долгосрочный проект История о патриотическом воспитании молодежи в США и России. Фотограф посетил десять молодежных программ в США, а также школы и военные летние лагеря в России.

Фото: Фото: Бес Мате. Категория: Природа Лягушки с отрубленными лапами. Для еды лягушачьи лапки чаще всего собирают весной, когда у них сезон спаривания. Иногда лапки отрывают, пока животное еще живое.

Фото: Фото: Финбар О'Райли. Категория: Портреты Модные наряды дизайнера Адамы Пэрис. История об окрестностях Медины - столицы Сенегала Дакара, который является растущим центром франко-африканской моды и домом для Fashion Africa TV.

Фото: Фото: Джон Т. Педерсен. Категория: Спорт Боксер Морин Аджамбо тренируется в боксерском клубе Rhino в Катанге, большом поселении трущоб в Кампале, Уганда.

Напомним, в 2018 году жюри World Press Photo впервые в истории конкурса, решило опубликовать шортлисты перед объявлением победителей. Приз за лучшее фото получил фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидт за снимок охваченного огнем участника антиправительственной акции протеста в Каракасе.

Конкурс World Press Photo проводится ежегодно с 1955 года и считается одним из наиболее престижных конкурсов для фотожурналистов.