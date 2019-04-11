Бывший глава Службы внешней разведки отрицает присвоение служебной квартиры после своего увольнения

Бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Егор Божок отрицает, что после своего увольнения со службы оставил за собой служебную квартиру.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

«Ситуация с квартирой очень простая... Сразу после моего назначения подразделение внутренней безопасности СВР предотвратило нападение на квартиру, где я жил. Для этого по настоянию оперативников внутренней безопасности была разработана операция по легендированию моего реального места жительства. Одним из элементов которой была прописка меня по другому адресу. Когда выбирали место, то было два варианта: использовать для этого одну из квартир, приобретенных СВР для своих сотрудников (а это означало бы заблокировать ее получения теми, кто ее так долго ждал), или использовать протокольное помещение, которое принадлежало службе лет 15. Выбрали второй вариант. Вот собственно и объяснение, почему служебное помещение СВР Украины ассоциировалось с ее бывшим руководителем Егором Божком», - сказал он.

По словам Божка, несмотря на то, что подразделение внутренней безопасности (ВБ) сразу после назначения на должность председателя СВРУ подняло вопрос о необходимости физической охраны руководителя и членов его семьи, по закону государственная охрана предоставляется президенту, премьер-министру, председателю ВР Украины, министру иностранных дел, «но точно не голове СВРУ и я не решился просить об охране у президента».

Отвечая на вопрос, жил ли он в этой квартире физически, Божок заверил, что был в ней «один или два раза, сейчас уже точно не помню». «Но после увольнения из СВРУ меня сразу выписали из этой квартиры, никакого отношения к ней не имею. Так что она принадлежала и принадлежит государству в лице СВР Украины», - сказал он.

Появление этой дезинформации Божок объясняет его активной деятельностью по противодействию РФ и реформированию СВРУ. «Я не думаю, я знаю (кто распространил ложную информацию - авт). Но я пока не считаю нужным говорить об этом вслух», - сказал дипломат.

Он также убежден, что применение технологии «черного пиара» было направлено не столько против него, сколько против одного из кандидатов в президенты, который и назначает председателя СВР. «А работает это очень просто: чтобы навесить ярлык человека, который ел рыбу, достаточно просто прикоснуться к нему руками, вымазанными в рыбе», - сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Егор Божок при увольнении с СВР выкупил служебную квартиру в центре города за 1 тыс грн.