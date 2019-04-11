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Евросовет согласовал отсрочку выхода Великобритании из союза

Евросовет согласовал отсрочку выхода Великобритании из союза
Сторонники брексита митингуют под зданием парламента в Лондоне, Великобритания, 15 января 2019.
Фото: EPA/UPG

27 государств-членов ЕС и Британия согласовали отсрочку "Брексит" до 31 октября 2019 года. Об этом глава Евросовета Дональд Туск написал в своем Твиттере в ходе внеочередного саммита, посвященного Великобритании.

"27 стран ЕС и Великобритания согласовали гибкую отсрочку до 31 октября. Это означает, что у Великобритании есть еще шесть месяцев, чтобы найти лучшее решение", - написал Туск.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна может завершить процесс выхода из ЕС до 22 мая - до выборов в Европарламент.

Накануне британский парламент поддержал предложение Мэй попросить об отсрочке. Изначально выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Однако парламент трижды проголосовал против сделки "Брекситу", а также отклонил проведение нового референдума и выход из Евросоюза без сделки.

Ранее члены Европейского союза заявили, что готовы предоставить Великобритании длительную отсрочку для ее выхода из ЕС.

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