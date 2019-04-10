Умерла мать Ангелы Меркель

Умерла мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Как сообщили немецкие СМИ, Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет, передает DW.

Представитель федерального правительства, подтвердивший эту информацию, попросил журналистов "уважать частную сферу канцлера и ее семьи".

Отец главы правительства ФРГ Хорст Каснер скончался в 2011 году.

Родители Ангелы Меркель не часто появлялись на публике. Однако они были среди гостей таких важных событий в жизни их дочери, как приведение ее к присяге в бундестаге после очередного избрания канцлером или празднование ее 60-летия в 2014 году.