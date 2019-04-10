Помпео пояснил, в чем разница между ситуациями с Голанами и Крымом

Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, в чем различиях аннексии Голанских высот Израилем и украинского полуострова Крым Россией.

Об этом он заявил, выступая на слушаниях в Сенате США во вторник, 9 апреля, передает Deutsche Welle.

"Не может быть более разных ситуаций, чем эти", - сказал Помпео.

Он подчеркнул, что Голаны оказались частью Израиля после того, как он подвергся нападению.

"Он оборонялся, его существование было под угрозой", - подчеркнул глава Госдепартамента. По его мнению, захват Голанских высот был необходим, чтобы продолжать защищаться от сирийского режима.

"Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", - пояснил Помпео.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Решение американского президента осудили Евросоюз, Лига арабских государств, Турция, Сирия, Иран, Россия и другие страны. Действия Вашингтона не нашли поддержки и на экстренном заседании Совбеза ООН.

Принадлежность стратегически важных Голанских высот уже на протяжении многих десятилетий является одной из наиболее спорных тем в непрекращающемся конфликте на Ближнем Востоке. Израиль в ходе войны 1967 года захватил большую часть этого региона и в 1981 году аннексировал его. В соответствии с нормами международного права аннексированные районы Голанских высот остаются сирийской территорией, оккупированной Израилем.

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после того как провела на полуострове незаконный "референдум".

Украина, а также страны Евросоюза и США не признают вхождение Крыма в состав РФ. После аннексии США и ЕС ввели санкции против ряда российских граждан и юридических лиц. Также были утверждены списки невъездных лиц и заморожены их счета.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя 20 февраля 2014 года.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

В марте 2019 года Святошинский районный суд Киева установил, что операция по захвату Крыма российскими военными началась в декабре 2013 года, в ней участвовали 10,5 тыс. солдат.