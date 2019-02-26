Как Россия захватывала Крым. Хроника событий

21 февраля 2014 года Виктор Янукович, не заезжая в Межигорье, покинул территорию Украины. В Крыму в этот день партии "Русское единство", "Русский блок", а также община казаков сгоняют своих сторонников на митинг под стены Верховной Рады АР. Акцию объявляют бессрочной - до тех пор, пока Крым не отсоединится от Украины. Мы предлагаем вниманию читателей хронику аннексии полуострова.

22 февраля

В Харькове проходит "Съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей Украины, АР Крым и Севастополя" с требованием запуска федеративного устройства страны.От Крыма участие в нем принимали руководитель Совета министров АР Анатолий Могилёв и заместитель председателя Верховной Рады Крыма Сергей Донич. По неофициальной информации сообщалось и о подвозе крымских активистов автобусами. На съезде присутствовала также российская делегация в составе депутата Госдумы Алексея Пушкова, губернаторы четырех южных областей РФ.

Фото: mediaport.ua Харьковский съезд депутатов от Партии регионов

В Киеве Верховная Рада Украины избирает спикером Александра Турчинова, голосует за возвращение Конституции 2004 года, отправляет Януковича в отставку и назначает выборы президента на 25 мая.

Фото: Макс Левин

Из тюрьмы выходит Юлия Тимошенко.

Согласно показаниям, которые дал на суде по делу о госизмене Виктора Януковича бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, решение о прямой аннексии Крыма было принято президентом России Владимиром Путиным в ночь с 22 на 23 февраля.

В этот день, по словам Пономарева, Путин чуть было не попал в авиакатастрофу в Сочи – у его вертолета была жесткая посадка, он воспринял это как покушение с участием иностранных спецслужб, а учитывая бегство Януковича расценил все как заговор.

Фото: real-vin.com Бегство Януковича

“В ночь с 22 на 23 февраля было собрано узкое совещание – я разговаривал с одним из участников этого совещания, не могу называть фамилию человека, – где, кроме Путина, было 4 человека из высшего руководства РФ и где обсуждалось, что делать в связи с событиями в Украине", - цитирует Пономарева “Украинская правда”. - Именно на этом совещании Путиным был поставлен вопрос об аннексии Крыма". По его словам, Путин настаивал именно на “непосредственной аннексии”, хотя ему предлагали сценарий Южной Осетии и прямая аннексия противоречит Конституции РФ. Решить “эти вопросы” он уполномочил участников совещания.

23 февраля была запущена процедура аннексии, считает Пономарев.

Фото: Макс Требухов Илья Пономарев

23 февраля

Верховная Рада возложила обязанности президента на спикера ВР Александра Турчинова, уволила Кабинет министров Януковича. Премьер Азаров, министр внутренних дел Виталий Захарченко и генпрокурор Виктор Пшонка бежали в Россию.

Во время 10-тысячного митинга в Симферополе в память Номана Челебиджихана, расстрелянного большевиками, Меджлис высказал поддержку Киеву. Рефат Чубаров от имени проукраинских сил потребовал от местной власти в 10-дневный срок выйти из Партии регионов.

Фото: Ана юрт Всекрымский траурный митинг, приуроченный памяти Номана Челебиджихана 23 февраля 2014 в Симферополе.

В Симферополе со стороны северного въезда появился первый блокпост с “охраной” в три десятка человек. Пророссийские силы - “Русское единство” и “Русский блок” - формируют “дружины самообороны”.

Фото: EPA/UPG

В Керчи пророссийские активисты пытались повесить флаг России на здании горисполкома.

Фото: primechaniya.ru Первые российские флаги в Керчи

Валентин Наливайченко, на которого в то время были возложены обязанности по контролю за деятельностью СБУ, заявил, что руководство регионального управления Службы безопасности оставило место несения службы, отключив телефоны.

Глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев заявил о готовности Крыма выполнять решения Верховной Рады и полном подчинении силовых структур новому руководству, его зам Рустам Темергалиев высказался в поддержку Януковича.

После обеда в центре Севастополя собирается 20-тысячный митинг пророссийских сил. Публика освистывает выступающего с трибуны действующего главу госгорадминистрации Владимира Яцубу, он подает в отставку, а “народным мэром” избирается бизнесмен и гражданин России Алексей Чалый, прибывший в этот день из Москвы.

Фото: ukraina.ru

“Крым.Реалии” со ссылкой на местных журналистов пишет, что в большинстве своем участниками митинга были сотрудники частного предприятия «Таврида Электрик», которое на тот момент принадлежало Чалому, а также компании «Авлита», которую связывают с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. У собравшихся в руках были российские символика и флаги.

С митинга Чалый, как пишет “Крым.реалии”, уехал в компании тогда еще депутата Верховной Рады Вадима Колесниченко и многочисленной охраны.

Участники пророссийских митингов собираются в народные дружины для патрулирования улиц от “майдановцев”.

Фото: news.pn Самооборона Крыма

Севастополь полностью перешел под управление Чалого. С этого города, по мнению местных активистов, начал формироваться плацдарм для захвата всего Крыма.

На материковой Украине в этот день Рада назначила Турчинова и.о. президента Украины.

24 февраля

На флагштоках перед Севастопольской администрацией подняли андреевский и российский флаги.

Фото: crimea.kp.ru Российский флаг на мэрии Савастополя

Яцуба уведомил на сессии горсовета, что подал в отставку, и удалился из зала.

Севастопольцы собрались на митинг уже в поддержку Чалого, избрание которого на сайте СГГА назвали незаконным.

В отставку ушел мэр Ялты Сергей Илаш.

“Корреспондент” пишет о том, что все въезды и выезды в Севастополь перекрыли российскими БТРами.

Ближе к ночи стало известно о визите в Симферополь депутатов Госдумы РФ во главе с Леонидом Слуцким, главой комитета по делам СНГ. Их встречали депутаты Верховного Совета Крыма Сергей Аксёнов и Сергей Цеков из фракции "Русское единство". Разговоры о возможном референдуме или обращении Верховного Совета Крыма о присоединении к России вышли на политический уровень.

Фото: facebook/Олег Крючков Депутаты Госдумы в Крыму, 2014 г

Януковича объявили в розыск, губернаторы один за другим продолжили подавать в отставку. Верховная Рада назначила Степана Кубива главой НБУ, Валентина Наливайченко - СБУ, Олега Махницкого генпрокурором.

Государственная казна разворована и пуста.

Харьков трясет от массовых протестов и захвата ОГА.

25 февраля

В Ялту на территорию санатория ЧФ РФ въехали два военных “Урала”.

Бригады морпехов на кораблях ЧФ были приведены в боевую готовность, пишет “Корреспондент” . В Крым якобы переброшены 10 тысяч десантников с вооружением.

Народный депутат Сергей Пашинский заявил о существовании “плана по защите Севастополя”. Кем и где он был принят, а также перспективы его реализации, неизвестны до сих пор.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров в этот день узнал о решении парламента провести внеочередную сессию для принятия решений, "направленных в сторону России". При личной встрече в кабинете спикера он пытался отговорить Константинова от такого шага. Но не вышло.

"Я впервые видел Константинова таким внутренне запуганным", - вспоминает Чубаров.

Вечером татары созвали Меджлис и назначили митинг на утро. Как и пророссийские политики во главе с лидером партии "Русское единство" Сергеем Аксеновым.

26 февраля

У здания Верховного Совета Крыма в Симферополе на митинг собрались проукраински настроенные крымские татары и пророссийски настроенное население, которое требовало выхода Крыма из состава Украины.

Фото: EPA/UPG Два митинга под зданием Верховного Совета Крыма

Союзниками крымских татар оказались депутаты Верховного Совета Крыма от Партии регионов, близкие к председателю Совмина Анатолию Могилеву. С пророссийской стороны были, в основном, этнические русские во главе с лидером партии "Русское единство" Сергеем Аксеновым. Его также поддержали депутаты от Партии регионов, близкие к спикеру Верховного Совета Крыма Владимиру Константинову.

Руководитель "Русского единства" Сергей Аксенов требовал отставки правительства Крыма и референдума о статусе Крыма.

В ходе столкновения между проукраинскими и пророссийскими митингующими под стенами парламента 30 человек получили ранения различной степени тяжести. Двое погибли: у пожилого мужчины остановилось сердце, а женщину задавили в толпе.

Фото: investigator Столкновения во время митингов

По словам Мустафы Джемилева, в тот день на площади собралось около 12 тысяч только татар. Проукранские силы значительно доминировали - Джемилев назвал его митингом “сторонников целостности Украины”.

"Когда в 15 часов в зал спустился Константинов, чтобы открыть сессию, мы насчитали 49 депутатов. То есть не хватало двух для кворума. Мы заставили Константинова отменить сессию", - говорит Чубаров.

Сессия не состоялась.

"Мы разошлись, будучи уверенными, что спасли Крым, себя и Украину, - вспоминает Чубаров. - Я и думать не мог, что получится так, как получилось 27-го утром".

27 февраля

В 4:40 Рефат Чубаров получил звонок из местного управления СБУ. Служу возглавлял Геннадий Калачов.

"Он сказал, что большое количество людей с оружием вошли в здание Верховной Рады и Совета министров Крыма. "Я сказал: "Почему ты мне звонишь?" У тебя есть полномочия. Вперед"”, - рассказал Чубаров. Действий СБУ не последовало.

По сведениям Мустафы Джемилева, ночью в парламент зашли более сотни человек - 70 забаррикадировались в здании парламента, еще 40 - в здании правительства.

Фото: EPA/UPG

Меджлис выступил с призывом к официальным органам власти и силовикам принять меры.

"В 8:00 из поселка Гвардейское, где находилась одна из баз Черноморского флота РФ, а также военный аэродром, выехало шесть бронетранспортеров и остановились на окраине города", - приводит ВВС слова Чубарова. "Тогда мне стало понятно, что ситуация пошла совсем в другую сторону", - говорит глава Междлиса.

Он акцентирует на том, что все ожидали, как поведут себя силовые органы и вооруженные силы. По его словам, в Симферополе находился отряд “Альфы” (спецподразделение СБУ - ред.), однако они ничего не делали для того, чтобы освободить парламент от вооруженных людей.

Фото: EPA/UPG

Киев, по словам Джемилева, просил не допустить кровопролития и ничего не делал.

"Для недопущения кровопролития среди гражданского населения введено оцепление вокруг квартала, где расположена ВР Крыма. Принят ряд мер реагирования по противодействию развития экстремистских действий, недопущению развития ситуации в вооруженное столкновение в центре города. Провокаторы на марше. Время холодной головы, консолидации здоровых сил и точных действий", - рапортовал в тот день Аваков.

"Можно ли было не допустить того, что происходило в последующие дни? Я не знаю. У меня нет уверенного ответа на это", - признается глава Меджлиса Чубаров. От киевской “верхушки” он слышал мнение, что силовая реакция на захват админзданий Крыма стала бы поводом к немедленному введению войск на востоке Украины.

Фото: Сергей Нужненко

С протестующими должен был вести переговоры глава правительства Могилев, но захватчики на контакт не пошли, аргументировав это тем, что не уполномочены в принципе вести какие-то переговоры.

В парламент пропустили только “депутатов”. Сколько именно, до сих пор неизвестно. Депутат крымского парламента в том время Николай Сумулиди утверждает, что кворума не было. Тем не менее, парламент “принимает” историческое решение о проведении референдума, на который вынести вопрос:

"Вы за государственную самостоятельность АР Крым в составе Украины на основе договоров и соглашений?" (Речь шла о возвращении Конституции Крыма образца 1992 года, когда автономия была практически независимым государством). Среди голосовавших значились и фамилии депутатов, отсутствующих на заседании.

Референдум назначили на 25 мая, но перенесли на два месяца раньше - вначале на 30 марта, затем - на 16-е марта. Проведение любого референдума на местном уровне противоречит Конституции Украины и является незаконным.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев утверждает, что за аннексию Крыма отвечали два человека - Владислав Сурков за политическую часть, Сергей Шойгу (министр обороны РФ) обеспечивал военную.

Фото: unn.com.ua Владислав Сурков и Сергей Шойгу

“Отдельно существовала группа, которая объединялась вокруг оппозиционной газеты "Завтра", – Сергей Глазьев, Александр Дугин, Игорь Гиркин (Стрелков), ряд предпринимателей, Константин Малафеев и другие, – которая "активно и многократно предлагала каким-то образом вернуть Крым"”, - заявил Пономарев на суде по делу Януковича.

Фото: КП Гиркин-Стрелков

Первоначально в дестабилизации ситуации на полуострове РФ собиралась опереться на действующее руководство Крыма, однако оно показало себя “ненадежным и не готовым к действиям”.

Выбор пал на Сергея Аксенова - главу “Русского блока”. У него, говорит Пономарев, были связи с местными криминальными группировками, способными обеспечить силовой ресурс. 27 февраля он был избран новым “премьером” Крыма.

Силовой захват парламента организовал Игорь Гиркин (“Стрелок”), бывший руководитель охраны Константина Малофеева.

В этот же день военные РФ установили блокпосты на Перекопском перешейке и Чонгарском полуострове, через которые осуществляется сухопутное сообщение между Крымом и материковой Украиной. Вместе с военными РФ их охраняли прибывшие заранее «казаки».

Фото: Марина Усенко Блок-пост в Чонгаре

В материковой Украине избрали правительство. Кабмин возглавил Арсений Яценюк. СНБО - Андрей Парубий. Исполняющими обязанности президента Украины в Крыму назначен Сергей Куницын.

28 февраля

Российские военный спецназ без опознавательных знаков заблокировал симферопольский и севастопольский аэропорты. Они перестали принимать гражданские самолеты.

Фото: EPA/UPG Неопознанные вооруженные люди в военной форме возле здания аэропорта в Симферополе, 28 февраля 2014.

Заблокированы государственное предприятие “Крымаэрорух” и штаб ВМС в Симферополе.

Фото: aerovokzal.net Блокирование *Крымаэроруха*

Военный катер ЧФ РФ в Балаклавской бухте под Севастополем заблокировал выход из бухты в море кораблям и катерам бригады Государственной пограничной службы Украины.

В Крым зашли 11 боевых вертолетов Ми-24 и 8 военно-транспортных самолетов ИЛ-76. Они сели на аэродроме «Гвардейское» у Симферополя. При посадке полностью игнорировали Государственную пограничную службу Украины.

Фото: creativpodiya.com Ил-65

Из Севастополя в сторону Симферополя выехала вооруженная бронированная техника, в частности, бронемашины «Тигр», которых ранее у российских частей в Крыму не было. Неизвестные заблокировали узлы связи крымского “Укртелекома”.

Фото: 0652.ua Военная техника, поселок Уютное, Крым

Турчинов увольняет начальника Генерального штаба Министерства обороны Юрия Ильина, который после встречи с Чалым слег якобы с сердечным приступом, и назначает вместо него Михаила Куницина.

В Киеве в экстренном порядке собирается Совет национальной безопасности и обороны. На заседании озвучивается возможность введения чрезвычайного положения в автономии. Украина запросила безотлагательные консультации с российской стороной. Москва ответила отказом. В Госдуме РФ появился проект закона, упрощающий присоединение субъектов к РФ.

Турчинов обещает защитить независимость Крыма и урегулировать ситуацию в “ближайшее время”.

1 марта

В ночь на 1 марта Минобороны Украины обнародовало предупреждение о возможном захвате воинских частей в Крыму. В сообщении говорилось о том, что в случае проникновения на военные объекты неизвестных, “Вооруженные Силы Украины будут действовать в соответствии с законодательством Украины и уставами”.

В то же время "председатель" Совета министров АРК Сергей Аксенов переподчинил себе силовые структуры и воинские подразделения, предложив несогласным подать в отставку, и обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью “в восстановлении спокойствия на территории Крыма”. МИД РФ выступил с “официальной обеспокоенностью” в связи с последними событиями на полуострове, посоветовав Киеву “быть сдержанным” в отдаче приказов.

В центре Симферополя появились вооруженные люди с автоматами и закрытыми лицами Те самые “зеленые человечки”, или “вежливые люди”.

Фото: EPA/UPG

Перед зданиями парламента и правительства дежурят вооруженные конвои.

Фото: EPA/UPG 'Зеленые человечки' у здания парламента Крыма

Сообщалось также о двух оборонительных позициях с пулеметами, направленными в сторону железнодорожного вокзала.

Крым остался без правоохранителей - они полностью пропали с улиц. Изредка встречаются машины ГАИ.

Симферопольский аэропорт окружен российскими силовиками. Паромная переправа “Крым-Кавказ”, пункт пропуска “Симферополь-авиа” работают в штатном режиме. Но перед пунктами пропуска скапливаются группы военных РФ без опознавательных знаков. Заблокирован аэропорт Джанкоя.

Фото: investigator.org.ua

Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации вывезли оружие и боеприпасы из расположения 727-й отдельной радиолокационной роты тактической группы "Крым" Воздушного командования "Юг" ВВС в Судаке.

Совет Федерации России разрешил Путину ввести войска в Украину. Решение принималось без кворума.

Фото: EPA/UPG

Беглый президент Виктор Янукович обратился президенту России Владимиру Путину с призывом применить вооруженные силы России на территории Украины.

Созывается экстренное заседание СНБО. Собирается Совбез ООН.

Въезд в Крым со стороны материковой Украины заблокирован. Неизвестные в камуфляже с георгиевскими лентами установили блокпосты на границе с Харьковской областью.

Фото: Олег Батурин

Турчинов привел вооруженные силы в боевую готовность. Параллельно обратился к США, НАТО и ЕС с просьбой рассмотреть все возможные механизмы по защите территориальной целостности Украины.

В Харькове митингующие со стрельбой штурмуют ОГА - город “лихорадит” уже неделю. Как, собственно, и Донецк - там “народным губернатором” выбрали Павла Губарева, перед зданием облсовета подняли российский и сепаратистский флаги “Донецкой республики”. Донецкий горсовет принимает решение “поддержать инициативу жителей Донецкой области, выраженную на митингах”, о проведении референдума, который призван “решить дальнейшую судьбу Донбасса”.

Параллельно реализуется стратегия по назначению руководителями мятежных регионов влиятельных стране людей. Днепропетровскую область возглавил Игорь Коломойский, Сергей Тарута - Донецкую.

2 марта

Верховная Рада Украины собралась на внеочередное закрытое заседание, в ходе которого приняла обращение к подписантам Будапештского меморандума с просьбой защитить целостность Украины. Нардепы потребовали от Путина не вводить войска. Чрезвычайное положение в стране не объявили из-за предстоящих выборов президента.

Почти во всех областях сменились губернаторы.

В Севастополе российские военные силой захватили зенитно-ракетный дивизион Воздушных сил Украины в районе мыса Фиолент. Прибыв на "КамАЗе" со снятыми номерами, российские военнослужащие заявили, что получили приказ охранять украинскую воинскую часть, но затем, окружив ее и угрожая применением оружия, вторглись на территорию. Взяли под контроль технику и вооружение. Личный состав воинской части был разоружен.

Предпринята попытка взять под контроль Штаб войск береговой обороны Военно-Морских сил Украины.

Заблокирована база морских пехотинцев в Феодосии, которые не сдавались три недели. 23 марта после штурма российского десанта их вынудят покинуть часть и разооруженных сопроводят до Чонгара, где их заберут автобусы Херсонской ОГА, а позже переведут в Киев.

Фото: Макс Левин База морских пехотинцев в Феодосии

Штурмом взяты штабы Азово-Черноморского регионального управления и Симферопольского пограничного отряда Госпогранслужбы.

Командующий ВМСУ контр-адмирал Денис Березовский перешел на сторону РФ.

Фото: Радио Свобода Контр-адмирал Денис Березовский

Захвачены украинские боевые корабли «Славутич», «Константин Ольшанский», «Кировоград», «Винница», «Чернигов» и «Черкассы». «Черкассы» захвачен с применением спецназа, вертолетов и скоростных катеров. Остальные сдались добровольно.

Фото: live.ck.ua Тральщик Черкассы

3 марта

Российские военные продолжили штурм и захват украинских воинских частей. Ночью им отошли здания украинской воинской части 4515 в Бельбеке.

Фото: EPA/UPG

"Сегодня русские штурмовали караул, кидали светошумовые гранаты. Сначала сказали сдавать оружие. Караул отказался. А вечером стали закидывать светошумовыми гранатами. Мы не отвечали, потому что приказа сверху нет", - рассказал "Украинской правде" солдат роты охраны части 4515 Роман Береговой.

"Они забрали оружие. У нас не было приказа вступать в бой. Мы не отвечали на провокации. Сдали караул, сдали склады", - добавил солдат.

Захвачены Керченский и Севастопольский отряды морской охраны.

Заблокированы части в Перевальном, Новоозерном, Бахчисарае, Балаклаве, Керчи.

Фото: Макс Левин Заблокированная часть в Перевальном

Корабли ЧФ РФ заблокировали украинские корабли “Тернополь” и “Славутич” в Стрелецкой бухте у 15 причала.

Фото: EPA/UPG

Пограничники констатируют накопление военной техники и персонала ВС РФ перед переправой "Кубань-Кавказ". Там заметили 15 танков, 10 БТР, а также готовящиеся понтоны для их перемещения.

Медведев распорядился строить мост из Крыма в Россию.

В ГПУ напомнили военным, что сдача оружия расценивается как измена родине. Премьер-министр Арсений Яценюк заверил, что Украина Крым не отдаст.

В Донецке продолжается дестабилизация. Губарев с соратниками штурмовали облсовет и объявил о проведении референдума.

В Одессе предпринята попытка штурма ОГА - перед зданием вывесили российский флаг.

4 марта

В Украине сосредоточены уже 16 тысяч военнослужащих российской армии. (Цифры и.о. министра обороны Игоря Тенюха). За последние дни их численность увеличилась на 5,5 тысяч.

Фото: EPA/UPG

Командование ВМС уверяет, что ни одна военная часть не сдалась силам противника.

Путин, выступая на пресс-конференции заявил, что Россия не собирается присоединять Крым, а введение войск будет «гуманитарной миссией». При этом отказался признать гарантии Украины согласно Будапештскому меморандуму и эпично заявил, что не обеспокоен перспективой войны с Украиной, поскольку российская армия будет находиться за живым щитом из украинских граждан.

Фото: EPA/UPG

“Зеленых человечков” он назвал представителями крымской самообороны.

Госпогранслужба рапортовала об усилении границ с Россией. Украинские военные вернули контроль над большинством объектов на аэродроме «Бельбек» под Севастополем, под контролем россиян остается взлетная полоса и караульное помещение.

Фото: EPA/UPG Оккупанты в Бельбеке

В Харькове снова штурмовали ОГА.

5 марта

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что люди в военной форме без опознавательных знаков в Крыму никакого отношения к российской армии не имеют.

Ночью российские военные разрушили объекты зенитно-ракетного полка украинской военной части на мысе Фиолент. Часть заблокирована, разбита аппаратура управления, стартовые позиции ракет отошли под контроль российских войск.

Военнослужащие РФ сняли блокаду с украинских военных частей в Перевальном, Феодосии и Бахчисарае.

В Ялте проходит малочисленный митинг молодежи в поддержку Украины.

Фото: Сергей Нужненко

Аксенов отказывается от переговоров с Киевом, называя действующую власть нелегитимной. Шевченковский суд постановил задержать его и Константинова.

Крымские татары заняли выжидательную позицию. Мустафа Джемилев заявил, что надеется на помощь международных организаций в урегулировании ситуации.

Фото: www.dyvys.in

Тем временем, в Донецке усилились противостояния. Пророссийские активисты снова захватили здание Донецкого областного совета, затем казначейства и ТРК “Донбасс”. Они вступили в противостояние с проукраинскими активистами, которые вышли на 10-тысячный митинг на площадь Ленина. По одному отлавливали участников антивоенной акции, избивали их дубинками и обрызгивали газовыми баллончиками.

Путин номинирован на Нобелевскую премию мира.

6 марта

Российские военные продолжили блокировать украинские воинские части в Крыму. Они вернулись в Перевальное, атаковали отдел пограничной службы "Евпатория" и мобильную пограничную заставу "Массандра", всего - около 10 погранчастей. Также затопили ранее списанный большой противолодочный корабль «Очаков» у входа в озеро Донузлав, преградив выход в море кораблям Южной военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Фото: EPA/UPG 'Зеленые человечки' в Перевальном, Крым, март 2014.

Миссию ОБСЕ на полуостров не пропускают. Заблокированы “5 канал” и “1+1”.

Меджлис призывает не участвовать в референдуме. Крымские татары обратились к президентам Турции, Казахстана и Азербайджана не допустить выхода Крыма из состава Украины, а ООН - ввести миротворцев.

Парламент Крыма переносит референдум на 16 марта и меняет формулировку вопроса. Теперь крымчанам предстоит якобы выбрать, в какой стране жить.

Севастопольский горсовет принимает решение о вхождении Севастополя в состав России в качестве субъекта Российской Федерации.

Фото: EPA/UPG

Бойцы "самообороны" нелегитимного премьер-министра Сергея Аксенова захватили здание прокуратуры АРК в Симферополе.

СБУ открыла дело о попытке отделения Крыма. Турчинов остановил решение крымского парламента о проведении референдума.

В Донецке арестован Губарев.

7 марта

Замглавы ЦИК Андрей Магера заявил, что проведение референдума в Крыму технически невозможно из-за заблокированного доступа к реестру избирателей.

Госпогранслужба Государственная пограничная служба Украины доложила о нахождении в Крыму находится около 30 тыс. российских военных. Заблокированы 11 подразделений погранслужбы.

В Севастополе штурмовали командный пункт тактической группы "Крым" Воздушных сил Украины. На озере Донузлав для блокирования выхода украинских судов в море подорвали и затопили второе судно.

Фото: ТСН Штурм командного пункта тактической группы *Крым* ВСУ

Экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что Крым - только начало. Дальше “по плану, разработанному шесть лет назад”, - восток и юг Украины.

8 марта

Наблюдателей ОБСЕ по-прежнему не пускают в Крым. Вооруженные люди в камуфляже встретили их на блокпосту выстрелами в воздух.

Фото: glavnoe.ua Наблюдателей ОБСЕ заблокировали на блокпосту

Погранслужба продолжает рапортовать об увеличении численности российских военных. Штурмом они захватили отдел пограничной службы "Щелкино" (АР Крым) и, угрожая оружием, выгнали семьи пограничников на улицу.

Фото: 112 Военнослужащие РФ штурмом захватили отдел украинской пограничной службы *Щелкино*

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица призвал украинских военных сохранять выдержку и спокойствие и не поддаваться на провокации.

И.о. Президента Украины Александр Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк поздравили женщин с 8 Марта. В Киеве готовятся торжественно отмечать 200-летие Тараса Шевченко. Украинские паралимпийцы взяли первое "золото" на олимпиаде в Сочи.

9 марта

В поселке Черноморское российские военные захватили украинскую пограничную заставу.

В Саках и Джанкое заблокированы аэропорты.

Вдоль Перекопского перешейка обнаружены многочисленные посты российских военных.

Фото: EPA/UPG

Командованию украинского Евпаторийского зенитно-ракетного полка предложили сдаться, угрожая штурмом.

Фото: Макс Левин

Российские военные обстреляли украинского пограничника, осуществляющего патрулирование.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк все еще уверен, что конфликт с Российской Федерацией удастся решить мирным путем.

В Крыму отключены почти все украинские телеканалы.

В Луганске пророссийские митингующие захватили ОГА с требованием провести референдум о независимости, сродни крымскому, 16 марта.

10 марта

Яценюк заявляет о возможном расширении полномочий АР Крым, если Россия выведет войска.

Но российские военные только усилили давление на украинские воинские части.

На мысе Тарханкут они штурмуют отдельную радиолокационную роту Крымского соединения Воздушных сил ВСУ. Возле забора военной части разгрузились восемь КАМАЗов без номерных знаков. Около 120 десантников Вооруженных сил России окружили военный городок и предложили личному составу подразделения сложить оружие.

Фото: 24tv Российские силовики штурмуют военную часть на мысе Тарханкут

В Новофедоровке солдаты русской армии напали на командный пункт аэродрома, внутри которого находились украинские военнослужащие

Аналогичные события происходят на территории автомобильного батальона в Бахчисарае (воинская часть А2904).

Фото: EPA/UPG

Захвачена часть и в Черноморском.

Совет министров Крыма выдвинул ультиматум воинский части в Евпатории - “разоружить личный состав, сдать оружие на склад и передать объект под охрану спецподразделению Черноморского флота Российской Федерации”.

“Самооборона Крыма” захватила военный госпиталь в Симферополе.

11 марта

Арсений Яценюк снова заявляет о мирном урегулировании ситуации в Крыму, заверив, что Украина не будет воевать. И.о. президента Александр Турчинов считает, что с призывами начать военные действия в Крыму выступают провокаторы.

Фото: EPA/UPG Украинская воинская часть в Бельбеке

И.о. министра обороны Игорь Тенюх отрапортовал о нахождении на юго-восточных границах Украины и в Крыму 220 тысяч российских военных. МИД говорит о присутствии в АР 18 780 росвоенных.

Фото: EPA/UPG Блокирование украинской военной базы в Балаклаве

Верховный совет Крыма принял декларацию о независимости автономной республики и Севастополя. Депутаты обещают крымским татарам ряд гарантий: государственный язык, 20% представительство в исполнительной власти и Верховном Совете, городских и местных советах, признание органов национального самоуправления крымскотатарского народа Курултая. Меджлис выступает с официальным призывом бойкотом референдума.

Путин пригласил Мустафу Джемилева на разговор в Кремль.

12 марта

Мустафа Джемилев в рамках встречи с экс-президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в Москве провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Фото: regnum.ru Встреча Мустафы Джемилева с Минтимером Шаймиевым в Москве

“Я говорил о присутствии российских войск, а он этого не отрицал. Но прямо – "да, наши войска там" - он не говорил. Хотя говорил, что дал распоряжение следить за тем, чтобы не было эксцессов с крымскими татарами. Распоряжение он может дать своим гражданам, то есть своим военнослужащим, - рассказал Мустафа Джемилев в интервью “Космомольской правде в Украине”. - Я сказал Владимиру Путину, что самым важным является вопрос территориальной целостности нашей страны, потому что ее нарушение является нарушением той договоренности, которая подписана странами-гарантами - США, Великобританией и Россией в 1994 году в обмен на наш отказ от ядерного оружия. Говорил ему, что если это будет нарушено, о возможных последствиях, в том числе, что такого рода договоренности никто доверять не будет, и будет стремление каждой страны, у которой есть финансовые возможности, обзавестись своим ядерным оружием, и Украина не будет исключением. На эту тему - территориальной целостности Украины – Владимир Путин затронул такой вопрос, что самопровозглашение независимой Украины не совсем соответствовало советским нормам, предусматривающим процедуру выхода из состава СССР. Вот такая позиция”.

“Добро” на разговор с Путиным, по словам Джемилева, ему дал премьер-министр Арсений Яценюк.

В Генштабе впервые озвучили угрозу полномасштабного наступления на всю территорию Украины.

Крым готовится к референдуму - в школах перенесли каникулы, аэропорт “Симферополя” ограничил прием рейсов - не принимаются самолеты из Киева и Стамбула. При этом свободно обслуживаются рейсы из "Домодедово" и "Шереметьево". МАУ отменяет рейсы в Крым.

Непризнанные крымские власти заявили о национализации украинских предприятий в ближайшие дни.

Фото: EPA/UPG

Турчинов повторяет мантру про исключение силового реагирования.

“Украина не будет пытаться силой остановить российскую оккупацию Крыма, чтобы не подставлять под удар свои восточные границы”, - говорит и.о. президента в интервью Agence France-Presse.

13 марта

Командование 204 бригады тактической авиации, дислоцирующейся на аэродроме "Бельбек" возле Севастополя, призвало власти Украины дать четкую команду, как им действовать. В противном случае обещают руководствоваться уставом, вплоть до открытия огня. Обращение зачитал полковник Юрий Мамчур (на парламентских выборах в октябре 2014 года он станет депутатом от президентской партии БПП).

Рада попросила ООН о помощи.

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин (ныне покойный) на открытом заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что Россия не видит предпосылок для начала войны с Украиной.

Фото: EPA/UPG

Тем не менее российские военные вновь обстреливают украинский военный самолёт и топят третье судно в бухте Донузлав для блокирования выхода украинских судов в море.

Для участия в референдуме в Крыму напечатали больше 1,5 млн бюллетеней без учета Севастополя. Доступ к главному реестру избирателей АР закрыт. А последняя перепись населения проводилась в 2001 году.

Фото: EPA/UPG Подготовка избирательного участка в Севастополе

В Донецкие продолжают митинговать сторонники единой Украины. Им традиционно пытаются помешать адепты «русского мира» - в столкновениях погиб один человек, член «Свободы» Дмитрий Чернявский.

14 марта

Конституционный суд Украины принимает решение о неконституционности проведения референдума в Крыму. Путин заявляет, что он полностью соответствует нормам международного права и уставу ООН. Самопровозглашенное руководство автономии уже готовится к переходу на российский рубль.

Под контролем России находятся 49 из 56 объектов пограничной службы. Наблюдательные полеты над территорией АР блокируются РФ.

Турчинов, побывав на учениях Сухопутных войск, заявил, что армия приведена в боевую готовность и готова защищать страну.

Фото: ЦЕНЗОР И.О. главы государства и верховный главнокомандующий ВСУ Александр Турчинов во время военных учений сухопутных войск в Черниговской области

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию и Украину воздерживаться от военных действий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Джоном Керри заявил, что Россия не имеет планов вторжения в Украину.

Фото: EPA/UPG

В Крыму пропали трое автомайдановцев - Сергей Супрун, Наталья Лукьянченко и старший сын Анатолия Гриценко Алексей. Их отпустят 20 марта вместе с еще четырьмя активистами и командующим ВМС Украины Сергеем Гайдуком.

До референдума остается два дня. Член президиума Меджлиса крымских татар Эмине Авамилева заявила, что в мирных акциях против референдума участие приняли 42 тысячи крымчан, в том числе и крымских татар. Она призвала жителей автономии игнорировать референдум.

15 марта

Верховная Рада распускает парламент Крыма. Автономия решение не выполняет.

80 российских десантников высадились в поселке Стрелковое в районе Арабатской стрелки в Херсонской области при поддержке 4 боевых вертолетов и 3 боевых бронемашин.

Венецианская комиссия назвала референдум в Крыму нелегитимным. Параллельно Россия блокирует резолюцию ООН, которая вторит о нелегитимности намерений РФ в Крыму.

В Донецке в который раз штурмуют здание СБУ.

В Белогорском районе Севастополя мертвым найдет крымский татарин Решат Аметов. 3 марта в площади Ленина он провел одиночный пикет, после чего пропал без вести. Позже появилось видео, на котором видно, как Аметова люди в форме “самообороны Крыма” садят в машину и увозят. На его теле есть следы пыток: руки в наручниках, рот заклеен, синяки, на голове - пакет.

Фото: slam.in.ua Решат Аметов

16 марта

РЕФЕРЕНДУМ.

Оккупационные власти заявили о рекордной явке - более 83%. Всего в АР Крым проголосовали якобы больше 1,5 млн человек.

Кто не шел голосовать, к тому приходили домой, пишет “Украинская правда”. Иногда для убедительности с милицией. Некоторые голосовали прямо на улице. “Мужчина носит урну. Женщина сверяется со списком”, - говорят очевидцы, которые засняли это на видео.

Голосовать запросто могли и граждане России, предъявляя на участках паспорта граждан РФ.

Фото: EPA/UPG

Председатель Бахчисарайской районной государственной администрации Ильми Умеров заявил, что в массивах компактного проживания крымских татар в Бахчисарайском районе референдум был сорван - не из кого было формировать избирательные комиссии. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что 99% крымских татар не голосовали. (Согласно переписи 2001 года - до аннексии она больше не проводилась - крымские татары составляли 12,1% населения Крыма).

В итоге, по результатам местного оккупационного ЦИКа, 96,77% избирателей (95,6% жителей Севастополя, референдум там проводился отдельно) проголосовали за присоединение Крыма к России.

Версию, почему это стало возможным, читайте в блоге.

Фото: EPA/UPG

Глава комитета избирателей Украины Александр Черненко заявил, что на подготовку референдума потратили 16 млн гривен из украинского бюджета.

17 марта

КРЫМ ПРОВОЗГЛАСИЛ НЕЗАВИСИМОСТЬ

За постановление «О независимости Крыма» проголосовали 85 депутатов ВС. Путин подписал указ о признании Крыма независимым государством. В России обещают не тянуть с принятием АР в состав РФ.

Фото: EPA/UPG Митинг после референдума на площади Ленина в Симферополе, 17 марта 2014 года.

Полуостров заявил о переходе на российское время и российский рубль. О национализации портов, компании “Черноморнефетегаз”.

Российские военные выселяют из служебных квартир пограничников, не присягнувших на верность новой власти, и их семьи.

Александр Турчинов заявил, что Украина никогда не смирится с аннексией Крыма. МИД отзывает посла из России. Рада утверждает указ о частичной мобилизации и выделяет 6,9 млрд гривен на повышение обороноспособности страны.

ЕС вводит санкции против российских и крымских чиновников.

18 марта

Президент РФ Владимир Путини председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов, непризнанный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов и "народный мэр" Севастополя Алексей Чалый подписывают договор о присоединении Крыма к России. Жители Крыма автоматически стали гражданами РФ.

Фото: EPA/UPG

Крымских татар предупредили о необходимости освободить часть земель. Аксенов заявил о национализации имущества воинских частей. Военным поставили ультиматум - подчиняться или увольняться. При штурме фотограмметрического центра Управления центрального военно-топографического и навигационного Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины в Симферополе погиб первый украинский военный прапорщик Сергей Кокурин.

Фото: bykvu.com Сергей Кокурин

Минобороны разрешило военным применять оружие.

Путин, выступая по случаю присоединения Крыма, заявил, что российские войска в Крыму были всегда:

"Вооруженные силы не входили в Крым, они там уже и так находились, в соответствии с договором. Да, мы усилили их группировку, но даже не превысили их максимальное количество", - заявил он.

19 марта

Фото: EPA/UPG Украинские солдаты покидают территорию украинской воинской части, которая уже находится под контролем *зеленых человечков* Севастополь, 19 марта 2014 года.

И.о. министра обороны Игорь Тенюх заверил, что Украина не будет выводить военных из Крыма. Он и вице-премьер Виталий Ярема пытались посетить полуостров, Крым не дал разрешение на посадку их самолета.

Фото: EPA/UPG Севастопольцы в очереди на оформление российских паспортов

Продолжился захват воинских частей.

Аксенов призвал Россию "помочь" юго-востоку Украины.

20 марта

Государственная дума Российской Федерации ратифицировала договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Россия закрывает границу для жителей приграничных районов.

МВД объявило Аксенова и Константинова в розыск.

Командование тактической группы "Крым" выводит личный состав из объектов. Передислокацию сотрудников из Крыма на материковую Украину начала Пограничная служба.

В Севастопольской бухте группа вооруженных людей взяла штурмом корвет ВМС Украины "Тернополь". Российские военные в сопровождении крымской "самообороны" захватили также украинский корвет "Хмельницкий".

Фото: Думская Штурм корвета Хмельницкий

“Люди, которые высадились на корабль, повредили полностью весь ходовой мостик, повредили дизель-генератор №2, с помощью которого обеспечивался корабль электроэнергией, вывели из строя управление главными двигателями, личный состав был заблокирован на ходовом мостике", - рассказал Николай Бурдов, помощник капитана корабля "Хмельницкий".

Чтобы предотвратить уничтожение корабля, командир отдал приказ команде покинуть судно.

В Керчи военная часть морской пехоты А-0669 перешла под контроль российских военных.

Генсек НАТО опасается, что Россия может пойти дальше Крыма.

США расширили санкционный список, введенный за аннексию Крыма, еще на 20 россиян. Россия вводит ответные санкции.

Верховная Рада приняла декларацию о борьбе за освобождение Украины и признала крымских татар коренным населением Крыма.

21 марта

РОССИЯ ЗАВЕРШИЛА АННЕКСИЮ КРЫМА

Моряк ВМФ России снимает государственный герб Украины с украинской подводной лодки *Запорожье* на базе ВМФ Украины в Севастополе, Крым, Украина, 21 марта 2014.

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Крымского федерального округа с центром в Симферополе.

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Потом будет переход оставшихся верными присяге украинских военных на подконтрольную Украину (подробнее их рассказы об этом можно прочесть тут, частичная потеря флота военных кораблей, тысячные заявления украинских и мировых лидеров о недопустимости аннексии.

Уже через месяц случится Донбасс. События 2 мая в Одессе, когда погибли 45 человек. Волнения в Харькове. Случится полномасштабная война, унесшая жизни почти 3 тысяч украинских граждан... В Крыму появятся сотни политических узников из числа неугодных крымских татар. И переговоры в Нормандском формате, которые спустя 5 лет ничего и не дали….