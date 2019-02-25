Суд отказался прекращать розыск экс-мэра Черновецкого по ходатайству адвокатов

По данным защиты, местонахождение Черновецкого установлено - он в Израиле.

Защита бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого заявляет о наличии у него гражданства Израиля с 1994 года и просит Генеральную прокуратуру прекратить его розыск. Об этом говорится в материалах суда.

Защита экс-мэра в 2018 году подала заявление в Генпрокуратуру с просьбой прекратить розыск Черновецкого, но прокурор отказал в этом ходатайстве.

В ноябре 2018 года Печерский районный суд Киева отказался открывать производство по жалобе адвокатов политика на действия Генпрокуратуры.

Адвокаты считают ложными данные, изложенные в постановлении прокурора об объявлении в розыск Черновецкого, а именно, информацию о невозможности установить его местонахождение.

"Более того, Черновецкий с 1994 года является гражданином государства Израиль, обстоятельство которое является общеизвестным. Защитник также отмечает, что на копии паспорта гражданина Государства Израиль отсутствует отметка о выезде из Государства Израиль, что является неоспоримым доказательством того, что на сегодняшний день подозреваемый действительно находится на территории Государства Израиль", - сказано в материалах суда.

Защита утверждает, что передавала Генпрокуратуре конкретную информацию о месте проживания экс-мэра в Израиле, и подчеркивает, что процессуальная цель розыска лица фактически достигнута, поскольку действительное местонахождение подозреваемого установлено.

Тем не менее Апелляционный суд в феврале текущего года также отказал адвокатам в удовлетворении их жалобы и оставил решение суда первой инстанции в силе.

Напомним, ранее правоохранители объявили в розыск экс-мэра Киева Черновецкого по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.