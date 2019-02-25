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Суд по делу Штепы перенесли из-за болезни судьи

Предыдущее заседание отменили из-за неявки подозреваемой.

Суд по делу Штепы перенесли из-за болезни судьи
Фото: news.rambler.ru

Подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли из-за болезни судьи. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, пишет агентство УНН.

"Сегодня даже не собирались проводить подготовительное судебное заседание. Заранее сообщили всем участникам процесса об этом, ведь судья находится на больничном", - сказала Дубовик.

По ее словам, подготовительное заседание перенесли на 4 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что суд по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы перенесли на 25 февраля, так как обвиняемая не явилась на заседание.

22 ноября 2018 суд не смог продолжить рассмотрение уголовного производства против Нели Штепы. Адвокаты заявили, что она попала в больницу с инсультом. По словам адвоката, Штепа находится в стабильном состоянии и продолжает проходить курс лечения.

Напомним, бывшего мэра Славянска задержали 11 июля 2014. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

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