Рада планирует в четверг приступить к законопроекту о языке

Верховная Рада на этой неделе начнет рассмотрение законопроекта о языке во втором чтении, заявил в ходе согласительного совета заявил спикер Андрей Парубий.

"Мы договаривались, как только Комитет по вопросам культуры подготовит законопроект о языке ко второму чтению, мы сразу перейдём к его рассмотрению. На сегодня и комитет, и юридическое управление уже подготовили сравнительные таблицы. Они есть в доступе на сайте", - заявил он.

Ко второму чтению подготовлено более 2,5 тыс. правок, сообщает корреспондент LB.ua.

"Поэтому рассмотрение законопроекта может занять и неделю, и два-три дня. Но я предлагаю, чтобы в четверг мы начали рассматривать этот законопроект... Уверен, что обязанность парламента на этой сессии принять этот закон", - призвал глава Верховной Рады.

Также спикер напомнил, что на прошло пленарной неделе депутаты не успели рассмотреть законопроект о внесении изменений Жилищный кодекс об обеспечении прав собственников. Поэтому во вторник начнёт работу с его рассмотрения, а после перейдёт к рассмотрению законопроектов по нацбезопасности и обороны.

"Я знаю о том, как сейчас преобладают избирательные эмоции, но Верховная Рада должна принять ряд законов, которые касаются этой темы. В частности, парламент должен одобрить решение президента о допуске вооружённых подразделений других государств на территорию Украины. Речь идёт о совместных учениях с нашими военными соратниками из Канады и США. Верховная Рада имеет право принять такое решение", — отметил он.

С его слов, также во вторник парламент должен рассмотреть законопроект для полноценного запуска работы Государственного бюро расследований и комитета по вопросам обеспечения правоохранительных органов.

В четверг нардепы планируют рассмотреть постановление о создании рабочей группы по расследованию фактов необоснованного повышения тарифов на жилкомуслуги.

Напомним, законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят в первом чтении в октябре 2018 года.

Он должен заменить действовавший в 2012-2014 годах закон "Об основах государственной языковой политики", который предоставлял статус регионального русскому языку в 13 регионах Украины.

23 февраля 2014 года, после бегства Виктора Януковича, Рада признала этот закон утратившим силу. Однако, исполнявший тогда обязанности президента Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона. Через полгода 57 депутатов Верховной Рады попросили Конституционный Суд дать оценку этому закону. В феврале 2018 года КС признал его неконституционным.