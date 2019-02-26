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Суд арестовал экс-главу Генштаба на месяц

Защита Заманы намерена обжаловать решение.

Суд арестовал экс-главу Генштаба на месяц
Владимир Замана во время заседания суда
Фото: Lb.ua

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-главе Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины Владимиру Замане в виде содержания под стражей на один месяц - до 27 марта. Такое решение было озвучено на заседании ночью, сообщает корреспондент LB.ua.

Защита намерена это решение обжаловать.

Напомним, Владимир Замана, занимавший должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 по 19 февраля 2014 года, 25 февраля задержан по подозрению в государственной измене. Военная прокуратура обвинила генерала в развале армии.

Сам Замана считает, что власти используют его дело для избежания ответственности за допущенные оккупации Крыма. Он заявил, что решение о сокращении численности военнослужащих утверждает Верховная Рада, а не начальник Генерального штаба. А также отрицает любые связи с Россией и действия в пользу Кремля.

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