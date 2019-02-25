"Народный фронт" опроверг информацию о том, что Яценюк просил у Януковича должность премьера

Заявления Андрея Портнова о том, что Арсений Яценюк во время Майдана просил у Янукович должность премьер-министра, не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-служба партии "Народный фронт".

"Напуганный Майданом Янукович действительно предлагал Арсению Яценюку должность премьер-министра. Но Арсений Яценюк отверг это предложение сразу и публично. Он требовал у Януковича одного - отказаться от диктаторских полномочий и не допустить применения силы к Майдану", - сказано в заявлении партии.

"Кремлевские агенты влияния постоянно лгут и манипулируют фактами. В особенности когда речь идет о Яценюке и партии "Народный фронт", ведь "фронтовики" последовательно работают на мобилизацию страны против путинской агрессии", - заявили в партии.

"Одним из нездоровых упреков Кремля в адрес Арсения Яценюка стал вымысел о его якобы участии в Чеченской войне и многие другие выдумки, в том числе уже опровергнутых в суде. Кремлевские пропагандисты рассматривают Арсения Яценюка и "Народный фронт" основной "проблемой" реализации путинской политики в Украине. Об этом свидетельствует обнародованная переписки работников псевдоукраинских телеканалов и их кремлевских кураторов", заявляют в "НФ".

В партии называют Андрея Портнова и Виктора Медведчука "реализаторами кремлевской политики в Украине". "Дискредитируя проукраинские силы, путинские крикуны имеют целью подорвать веру украинцев в идеи Майдана и обесценить подвиг украинской нации в борьбе с агрессией России. Наши противники хотят, чтобы украинцы усомнились в своей борьбе за свободу. Партия "Народный фронт" заявляет, что приложит максимальные усилия, чтобы мечты путиных, медведчуков и портновых никогда не осуществились", - сказано в заявлении.