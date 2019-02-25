​Подсудимому депутату Киевсовета сообщили второе подозрение

Национальное антикоррупционное бюро 25 февраля сообщило второе подозрение депутату Киевского городского совета Сергею Крымчаку. Ему вменяют незаконное завладение шести земучастков (ч.5 ст.191, ч.3-4 ст.358 УК) и незаконное обогащение на 19,5 млн гривен (ч.1 ст.368-2 УК).
Об этом говорится на сайте НАБУ.
По версии следствия, в 2008-2014 годах депутат вместе с родственником организовал схему завладения коммунальной землей в Голосеевском районе на 2,5 млн гривен. Шесть участков общей площадью 0,47 га по его инициативе были выделены на сессии Киевсовета определенным лицам, которые об этом даже не догадывались.
Депутат Крымчак уже находится под судом по похожему обвинению в незаконном завладении тремя участками земли в Киеве общей площадью 0,26 га.
Кроме того, детективы НАБУ считают, что в 2015-2016 годах Крымчак сомнительным образом получил 19,5 млн гривен. Часть этих денег он потратил на дорогой внедорожник, остальные инвестировал в корпоративные права и недвижимость.
Напомним, что Крымчак стал депутатом Киевсовета в 21 лет, входил в "молодую команду" бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.