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​Подсудимому депутату Киевсовета сообщили второе подозрение

Детективы НАБУ нашли признаки коррупции на миллионы гривен.

​Подсудимому депутату Киевсовета сообщили второе подозрение
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро 25 февраля сообщило второе подозрение депутату Киевского городского совета Сергею Крымчаку. Ему вменяют незаконное завладение шести земучастков (ч.5 ст.191, ч.3-4 ст.358 УК) и незаконное обогащение на 19,5 млн гривен (ч.1 ст.368-2 УК).

Об этом говорится на сайте НАБУ.

По версии следствия, в 2008-2014 годах депутат вместе с родственником организовал схему завладения коммунальной землей в Голосеевском районе на 2,5 млн гривен. Шесть участков общей площадью 0,47 га по его инициативе были выделены на сессии Киевсовета определенным лицам, которые об этом даже не догадывались.

Фото: НАБУ

Депутат Крымчак уже находится под судом по похожему обвинению в незаконном завладении тремя участками земли в Киеве общей площадью 0,26 га.

Кроме того, детективы НАБУ считают, что в 2015-2016 годах Крымчак сомнительным образом получил 19,5 млн гривен. Часть этих денег он потратил на дорогой внедорожник, остальные инвестировал в корпоративные права и недвижимость.

Напомним, что Крымчак стал депутатом Киевсовета в 21 лет, входил в "молодую команду" бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

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