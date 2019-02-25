Запись о создании суда внесена в единый государственный реестр.

Высший антикоррупционный суд зарегистрирован как юридическое лицо. Об этом сообщила Государственная судебная администрация.

"22 февраля 2019 в соответствии со статьей 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" осуществлена государственная регистрация вновь созданного юридического лица - Высшего антикоррупционного суда, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - сказано в сообщении.

Идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований - 42836259, сестонахождение юридического лица: г.Киев, ул. Липская, д. 18/5.

Продолжаются другие меры по обеспечению необходимых действий для надлежащего начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, 19 февраля Государственная судебная администрация назначила бывшего прокурора Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда.

Начало работы ВАКС - одно из требований Международного валютного фонда для продолжения программы сотрудничества.