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Порошенко сохраняет надежду стать депутатом Европарламента

Президент пообещал подать заявку на вступление в ЕС в случае переизбрания.

Порошенко сохраняет надежду стать депутатом Европарламента
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко сохраняет надежду стать депутатом Европейского парламента после завершения каденции на посту главы Украины.

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал он на молодежном форуме в Переяславе-Хмельницком.

Для этого Украина должна стать членом Европейского Союза, и Порошенко рассчитывает в случае победы на выборах использовать второй срок для подготовки к вступлению Украины в ЕС.

"Ставлю перед собой и перед всем государством стратегическую цель: не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО", - сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что речь идет не о формальных жестах, а о такой степени партнерства и взаимодействия, когда амбиции Украины получат шансы быть реализованными.

"Достичь этого непросто, но это необходимо, значит - возможно. Украина еще никогда не была так близка к Евросоюзу, как сегодня", - подчеркнул президент.

Напомним, Порошенко избран президентом Украины в мае 2014 года на пятилетний строк. Коснтитуция ограничивает пребывание на посту Президента двумя сроками, то есть Порошенко в любом случае должен покинуть пост в 2024 году. В депутаты Европарламента могут баллотироваться граждане стран Евросоюза.

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