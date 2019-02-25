Денисова летит в Швейцарию на 40-ю сессию Совета ООН

Омбудсмен примет участие в дискуссии о нарушении прав украинских военнопленных в России.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова едет в Швейцарию, где в рамках 40-й сессии Совета ООН примет участие в дискуссии о нарушении прав украинских военнопленных и политических заложников Российской Федерации.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

"Буду и дальше настаивать на том, что троим раненым морякам необходимо квалифицированное лечение, а не поверхностное обследование. РФ должна обращаться с военнопленными в полном соответствии с их статусом и освободить всех согласно Женевской конвенции 1949 года", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен напомнила, что более 70 граждан Украины находятся в заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Им не оказывается необходимая медпомощь и отсутствуют надлежащие условия пребывания.

"Это является нарушением норм международного гуманитарного права", - подчеркнула Денисова.

Она также рассказала, что выступит с двумя заявлениями на другие темы.

"Первая касается влияния внешнего долга и других связанных с ним международных финансовых обязательств государств на полную реализацию прав человека, в частности экономических, социальных и культурных. Вторая - посвящена теме пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания", - пояснила омбудсмен.

Напомним, по данным МИДа, в России незаконно удерживают более 70 граждан Украины, в их число не входят 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены РФ у берегов Крыма.

В январе Денисова предложила РФ написать предложения по списку на обмен заложниками.