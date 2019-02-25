Березенко прогнозирует явку под 70% на выборах

Команда действующего главы государства Петра Порошенко рассчитывает, что явка на президентских выборах составит не менее 70%. Об этом заявил замглавы фракции БПП, заместитель руководителя штаба по организационным вопросам Сергей Березенко в интервью LB.ua.

И стратегию привлечения сторонников волонтерами-агитаторами они стоят исходя из этой цифры.

"Сколько одно лицо может убедить людей в день. Где-то 5-10, да? Они обмениваются мнениями в свободное от работы время. Ведь волонтеры не сдают с себя обязательств ходить на работу. 5-10 человек в день - это 150-300 человек в месяц. Мы исходим из того, что человек не может делать больше, чем то, на что она способна физически, даже при условии искренней заинтересованности обеспечить хороший результат. Если исходить из логики, что явка будет огромной - под 70%, а это примерно 20 млн человек - это со всеми партийцами, которые вовлечены в избирательную кампанию наша команда будет составлять около 100-130 тыс человек", - отметил Березенко.

При этом он напомнил, что в Украине 30 тысяч избирательных участков. Закон предусматривает одного члена комиссии от каждого из 44 кандидатов и одного наблюдателя. "Это означает, что у кандидата, который борется за победу, должно быть, согласно закону, 60 тысяч представителей на избирательных участках. Правильно ли я читаю закон?", - заявил замглавы фракции.

"44 человека имеют право подать одного члена УИК и одного наблюдателя. Посчитаем: 2 миллиона 600 тысяч украинцев могут быть вовлечены в процесс выборов. И никто не имеет права это запретить", - отметил Березенко.

Он привел в пример США и решение Верховного суда, признавшего оплату агитаторов законной.

"Для примера - обе кампании Барака Обамы базировались на том, что его штаб официально платил средства своим агитаторам за подпись, полученную в поддержку кандидата. И это абсолютно законно в США. На какие нарушения в США особенно обращают внимание во время выборов - это финансирование кампании не из избирательного фонда кандидата или не прозрачное наполнения этого фонда. Не доказал, что деньги «зашли» честно - будешь снят с выборов", - рассказал Березенко.

Подробнее об этом читайте в полном тексте интервью "Сергій Березенко: «Займатися тим, чим займався колись штаб Януковича – «каруселі», «печеньки», міграція бюлетенів – ми не будемо»".