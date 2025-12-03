Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Рада виключила російську мову з переліку, захищеного Європейською хартією

Дія Хартії додатково поширена на нові мови урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську та їдиш.

Рада виключила російську мову з переліку, захищеного Європейською хартією
Засідання ВРУ
Фото: скрин LB.ua

Верховна Рада ухвалила закон, яким офіційно виключила російську та так звану «молдавську» мови з українського акта ратифікації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. 

Як повідомив народний депутат Володимир В’ятрович, документ у другому читанні та в цілому зібрав 264 нарголоси.

Парламент затвердив коректний переклад Хартії, у якому відсутні згадки про російську та «молдавську» мову. Таким чином, російська мова більше не підпадає під захист цього міжнародного документа в Україні.

В’ятрович додав, що водночас дія Хартії збережена для всіх мов, що були у переліку раніше, та додатково поширена на нові: урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську та їдиш.

Рішення парламенту змінює рамку застосування Хартії відповідно до її автентичного тексту та ліквідовує неточності, що існували в документах попередніх років.
