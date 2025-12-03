Рада виключила російську мову з переліку, захищеного Європейською хартією

Дія Хартії додатково поширена на нові мови урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську та їдиш.

Верховна Рада ухвалила закон, яким офіційно виключила російську та так звану «молдавську» мови з українського акта ратифікації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.

Як повідомив народний депутат Володимир В’ятрович, документ у другому читанні та в цілому зібрав 264 нарголоси.

Парламент затвердив коректний переклад Хартії, у якому відсутні згадки про російську та «молдавську» мову. Таким чином, російська мова більше не підпадає під захист цього міжнародного документа в Україні.

В’ятрович додав, що водночас дія Хартії збережена для всіх мов, що були у переліку раніше, та додатково поширена на нові: урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську та їдиш.

Рішення парламенту змінює рамку застосування Хартії відповідно до її автентичного тексту та ліквідовує неточності, що існували в документах попередніх років.