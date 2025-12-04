У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, що за останні тижні пройшло шість успішних операцій у різних регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
"Рух спротиву кремлівському режиму продовжує методично знищувати транспортну інфраструктуру ворога по всій території держави-агресора", – зазначили там.
У ГУР нагадують, що кожен спалений локомотив чи релейна шафа — це дні та тижні затримки ешелонів з технікою та боєприпасами для окупаційної армії.
"Від Далекого Сходу до Кавказу — полум'я поступово охоплює всю територію ворога, а спротив злочинній війні проти України всередині росії посилюється", – додали у розвідці.
- Джерела LB.ua розповіли, що 20 та 28 листопада на критично важливих обʼєктах російської залізниці сталися вибухи. В результаті було знищено склади з паливно-мастильними матеріалами та пошкоджено залізничне полотно.