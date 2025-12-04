США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГУР: за останні тижні – шість успішних операцій у різних регіонах Росії та на ТОТ

Розвідка розповідає, що партизани методично знищують транспортну інфраструктуру ворога.

ГУР: за останні тижні – шість успішних операцій у різних регіонах Росії та на ТОТ
Знещення логістики у Росії
Фото: Скріншот відео ГУР

У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, що за останні тижні пройшло шість успішних операцій у різних регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

"Рух спротиву кремлівському режиму продовжує методично знищувати транспортну інфраструктуру ворога по всій території держави-агресора", – зазначили там.

У ГУР нагадують, що кожен спалений локомотив чи релейна шафа — це дні та тижні затримки ешелонів з технікою та боєприпасами для окупаційної армії.

"Від Далекого Сходу до Кавказу — полум'я поступово охоплює всю територію ворога, а спротив злочинній війні проти України всередині росії посилюється", – додали у розвідці. 
