У Головному управлінні розвідки МО України розповіли, що за останні тижні пройшло шість успішних операцій у різних регіонах Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

"Рух спротиву кремлівському режиму продовжує методично знищувати транспортну інфраструктуру ворога по всій території держави-агресора", – зазначили там.

У ГУР нагадують, що кожен спалений локомотив чи релейна шафа — це дні та тижні затримки ешелонів з технікою та боєприпасами для окупаційної армії.

"Від Далекого Сходу до Кавказу — полум'я поступово охоплює всю територію ворога, а спротив злочинній війні проти України всередині росії посилюється", – додали у розвідці.