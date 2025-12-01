В результаті було знищено склади з паливом та пошкоджено залізничне полотно.

20 та 28 листопада на критично важливих обʼєктах російської залізниці сталися вибухи. В результаті було знищено склади з паливно-мастильними матеріалами та пошкоджено залізничне полотно.

Про це повідомили джерела LB.ua в ГУР Міноборони.

Так, удень 20 листопада в н.п. Баришово Новосибірської області стався вибух на залізничних коліях західно-сибірської залізниці. Внаслідок вибуху знищено залізничне полотно, що призвело до унеможливлення проїзду вантажних складів та порушення логістичних маршрутів противника.

Ще один вибух трапився 28 листопада в м. Унеча Брянської області. Там внаслідок атаки на вузловій станції «Унеча» «московської залізниці» (брянське відділення) по лінії маршруту Брянськ-Гомель (логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію Білорусі) було уражено залізничний склад перевезення ПММ. Як повідомляють джерела, внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.

Попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів, свідками яких вони стали.

