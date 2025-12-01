Про американський “мирний план” та його пункти
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Київ. Скасована прем’єра
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Суспільство Війна

У Новосибірській та Брянський областях Росії сталися вибухи на залізниці, - ГУР

В результаті було знищено склади з паливом та пошкоджено залізничне полотно.

У Новосибірській та Брянський областях Росії сталися вибухи на залізниці, - ГУР
Фото: Скриншот відео

20 та 28 листопада на критично важливих обʼєктах російської залізниці сталися вибухи. В результаті було знищено склади з паливно-мастильними матеріалами та пошкоджено залізничне полотно.

Про це повідомили джерела LB.ua в ГУР Міноборони.

Так, удень 20 листопада в н.п. Баришово Новосибірської області стався вибух на залізничних коліях західно-сибірської залізниці. Внаслідок вибуху знищено залізничне полотно, що призвело до унеможливлення проїзду вантажних складів та порушення логістичних маршрутів противника.

Ще один вибух трапився 28 листопада в м. Унеча Брянської області. Там внаслідок атаки на вузловій станції «Унеча» «московської залізниці» (брянське відділення) по лінії маршруту Брянськ-Гомель (логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію Білорусі) було уражено залізничний склад перевезення ПММ. Як повідомляють джерела, внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з ПММ, а також пошкоджено залізничне полотно.

Попри традиційні намагання російських спецслужб приховати наслідки уражень, місцеві мешканці в соцмережах обговорюють подію та діляться чутками та враженнями від вибухів, свідками яких вони стали.

Раніше в ГУР розповіли, як із партизанами знищили під Бердянськом окупантів та їхню техніку
